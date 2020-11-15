ÇGD, Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 yöneticisi hakkında en üst cezayı verdi

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Çağdaş Gazeteciler Derneği, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve köşe yazarı Işık Kansu ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş hakkında başlattığı soruşturma sonrası en üst ceza olan "kınama" cezasını verdi.

Dernek soruşturmayı 6 Temmuz 2020 yılında başlattığını, bahsi geçen iki ismi savunmaya çağırmasına rağmen savunma yapmadıklarını belirtti. Vakıf soruşturma nedenlerini şöyle açıkladı:

"-Gazete çalışanlarına dönük ayrımcı ve baskıcı tutumlarıyla ilgili üyelerimizden

gelen şikayetler ve konuyla ilgili iddialar,

- Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosunda yaşanan işten çıkarmalarda kişisel

sebepler ve paylar olduğuna ilişkin şikâyet ve iddialar,

-Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosunda çalışma barışı kalmaması nedeniyle

işten ayrılmalar olduğuna ilişkin şikâyet ve bu durumda kişisel sebep ve paylarının

olduğu şeklindeki iddialar,

-Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne ve üyelerine ilişkin ayrımcı tutum ve baskı

uygulandığına ilişkin iddialar."

Kansu ve Eş hakkındaki iddialar şöyledir:

"-Her iki yönetici de bazı çalışanların siyasi görüşleri nedeniyle örtük eleştiri ve

tehditlerde bulunmuştur,

- Her iki yönetici de halen çalışmakta olan gazetecileri eski büro çalışanlarıyla mesai

dışında görüştükleri gerekçesiyle üstü örtük şekilde tehdit etmiştir,

-Her iki yönetici de bazı çalışanları işten ayrılmaya zorlamıştır,

- Her iki yönetici de ücret zammı belirlemesinde ayrımcı ve adaletsiz davranmıştır,

- Temsilci Sertaç Eş bazı çalışanlara karşı mesleki birikim ve çalışmalarını küçümseyici

tutum takınarak aşağılamaya varan haksız eleştirilerde bulunmuştur,

- Temsilci Sertaç Eş, çalışanların bir kısmını sistematik olarak işten çıkarmakla tehdit

etmiştir,

- Temsilci Sertaç Eş, çalışanların bir kısmına siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılık

uygulamış ve hatta suçlamalarda bulunmuştur,

- Temsilci Sertaç Eş, kadın gazetecilerin bir kısmına cinsiyetleri nedeniyle mesleki

aşağılamalarda bulunmuştur,

- Temsilci Sertaç Eş, Çağdaş Gazeteciler Derneği yönetici ve üyelerini örtük ve açık

şekilde tehdit etmiştir,

-Temsilci Sertaç Eş, büroda çalışan iki gazetecinin evliliğiyle ilgili kendilerine özel ve

mesleki olarak aşağılayıcı ifadelerde bulunmuştur."

Derneğin soruşturması sonrası aldığı karar açıklaması ise şöyle:

"Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Köşe Yazarı K. Işık Kansu ve Cumhuriyet Gazetesi

Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, ÇGD Tüzüğü’nün “Üyelik İlkeleri” başlığını taşıyan 9’uncu

maddesinin 18’inci, 19’uncu ve 20’nci alt maddelerine, açık ve sabit bulunan aykırı davranışları

nedeniyle, daha belirgin yaptırımlarla karşılaşmaları gerektiği kanaatiyle birlikte, Onur

Kurulu’nun yetkisi dahilindeki en üst ceza olan “KINAMA” ile cezalandırılması gereği oy

birliğiyle belirlenmiştir."