ÇGD Akdeniz: Antalya’da atıl oteller öğrenciye tahsis edilsin

Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi (ÇGD Akdeniz), Antalyalı turizmilere, atıl konaklama tesislerinin kapılarını, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açmaya çağırdı.

ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Erdem Güner, üniversitelerin eğitime başladığı şu günlerde öğrencilerin yakıcı hale gelen barınma sorununa dair açıklamalarda bulundu. Aralarında gazeteci adayı İletişim Fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu barınma sorunu yaşayan üniversitelilere destek olmak amacıyla Antalya özelinde ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçtiklerini anlatan Güner, çözüm önerilerinde de bulundu.

ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Erdem Güner’in öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm bulunmasına yönelik öneriler de içeren açıklaması şöyle:

“Üniversitelerde yeni öğrenim dönemi başlarken, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere hemen hemen bütün yurtta öğrenciler ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar tamamen dolarken, binlerce öğrenci ancak yedekler histesine yazılabildi. Pandemi sürecinin durdurduğu yüz yüze eğitime geçilmeye başlanınca birikmiş kiralık konut talebini de ortaya çıkardı. Talepteki artış ise gerek özel yurt ücretlerinde gerekse konut kiralarını üçe, dörde katlanmasına yol attı.

Tarım ve turizm şehri olarak bilinen Antalya, merkezdeki iki üniversiteyle aynı zamanda bir öğrenci şehri konumunda. Bu nedenle, Antalya’da da özellikle yeni kaydolan öğrenciler için barınma ihtiyacı önemli ve yakıcı bir konu. Bize gelen bilgilerden ve üniversite yetkililerinin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki, bu yakıcı sorunun bir an önce çözülmesine ihtiyaç var.

Antalya’da valilik birimlerini, belediyeleri ve kaymakamlıkları barınma sorunu yaşayan öğrencilere el uzatmaya çağırıyoruz. Yurtlardaki yatak sayısını arttırabilecek pratik çözümlerin yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerini ev ve yurt bulamamış öğrencilere tahsis edilebileceğini düşünüyoruz.

Atıl otellere yerleştirilsin

Turizm kenti Antalya’da pandeminin etkisiyle uzun süre atıl kalan konaklama tesisleri geride bıraktığımız yaz yeniden müşteri ağırlamaya başlasa da geçmişteki doluluk oranlarına henüz ulaşabilmiş değil. Antalya’da hizmet sunan turizm işletmeleri ise hazır yoğun sezon geride kalmışken, atıl durumdaki konaklama tesislerinden uygun olanlarını geçici olarak öğrencilere tahsis edebilirler. Turizmciler, bunu kente ve yöre halkına karşı yerine getirmeleri gereken bir sosyal sorumluluk olarak görmeliler."