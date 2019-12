-CEZMİ OR KUPASI YARIŞMALARI YARIN İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Atletizmde ''EAA Permit'' 66. Cezmi Or Kupası yarışmaları yarın İstanbul'da yapılacak. ENKA Sadi Gülçelik Spor Sitesi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin yıldızlarıyla, dünya atletizminin tanınmış isimleri de piste çıkacak. 1946 yılından bu yana aralıksız yapılan ve dünyanın en köklü atletizm yarışmalarından olan Cezmi Or Kupası'nda bu yıl 28 ülkeden toplam 136 atletin mücadele edeceği, yarışmalarda dereceye gireceklere toplam 120 bin lirayı bulan para ödülü verileceği bildirildi. Türkiye'nin, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) onayına sahip tek pist yarışması Cezmi Or Kupası, Nevin Yanıt, Pınar Saka, Binnaz Uslu, Merve Aydın, Burcu Ayhan, Halil Akkaş ve Fatih Avan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin milli atletleriyle, uluslararası arenada madalyalara ulaşmış birçok ünlü atleti İstanbul'da bir araya getirecek. İstanbul, aralarında son Dünya salon şampiyonu İngiliz sprinter Dwain Chambers, Avrupa salon şampiyonu gülleci Rus Anna Avdeeva, geçtiğimiz hafta sonu Avrupa 10000 Metre Kupası'nı kazanan Portekizli mesafeci Yousef El Kalai ve Dünya salon üçüncüsü 400 metreci Bulgar Vania Stambolova'nın da yer aldığı çok sayıda yıldız atleti ağırlayacak. Henüz 24 yaşında iken yaşama veda eden rekortmen sprinter Cezmi Or'un anısına düzenlenen geleneksel yarışmalar, 18-19 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig yarışmaları öncesinde milli atletler için de önemli bir sınav olacak. Yarışma programındaki 14 branşta en iyi Türk atletler, saat 16.00'dan itibaren güçlü rakipleriyle mücadele edecek.