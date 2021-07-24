Cezayirli judocu, İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyattan çekildi: Filistin'in mücadelesi benimkinden daha büyük

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi. Fethi Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" diyerek Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlara katılmadı.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.



Son 64 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelmesi beklenen Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı.

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan sosyal medyada bu karar büyük yankı uyandırırken kimi kullanıcılar çekilme kararına saygı duyarken kimileri de İsrailli sporcuyu yenmesinin daha iyi olacağı görüşünü belirtti. (AA)