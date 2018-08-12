T24 LogoT24 Logo
Spor

Cezayirli golcü Slimani ilk idmanına çıktı

İSTANBUL / DHA Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3

12 Ağustos 2018 18:55

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı günü Portekiz temsilcisi Benfica oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Islam Slimani de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 12.00’da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçına ilk on birde başlayan oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanda 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan maçla süren antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
SLIMANI İLK İDMANINA ÇIKTI
Bu arada dün kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzalayan Cezayirli golcü futbolcu Islam Slimani, Can Bartu Tesisleri\'ne gelerek takımla ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarını yarın günü yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Fenerbahçe UEFALigiPortekizBenficaSarılacivertlilerinIslam SlimaniCan Bartu TesisleriPhillip CocuDünBursasporDiğerDarSLIMANIFenerbahçeliCezayirliIslam Slimani Can Bartu TesisleriFenerbahçe BenficaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24