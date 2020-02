Cezayirli golcü Slimani ilk idmanına çıktı

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı günü Portekiz temsilcisi Benfica oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Islam Slimani de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 12.00’da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçına ilk on birde başlayan oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanda 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan maçla süren antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

SLIMANI İLK İDMANINA ÇIKTI

Bu arada dün kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzalayan Cezayirli golcü futbolcu Islam Slimani, Can Bartu Tesisleri\'ne gelerek takımla ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarını yarın günü yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI