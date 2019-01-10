Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket alarmı

Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünyeyle patlatılan çantada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binası önünde gördükleri sahipsiz bir çantadan şüphelenen güvenlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli çantanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından müdahale edilen ve fünye ile patlatılan çantada, herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadı.