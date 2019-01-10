T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket alarmı

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

10 Ocak 2019 14:02

Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünyeyle patlatılan çantada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binası önünde gördükleri sahipsiz bir çantadan şüphelenen güvenlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli çantanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından müdahale edilen ve fünye ile patlatılan çantada, herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadı.

ETİKETLER

Cezayir İstanbul Başkonsolosluğuşüpheli paketfünyehaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24