T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cezayir'de uçak düştü

Cezayir’de bir askerî kargo uçağının düştüğü ve kazada en az 99 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11 Şubat 2014 18:53


Cezayir gazetesi El Vatan'da yer alan bilgiye göre, uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Um el Bevaki vilayetinde düştü. Kazanın meydana geldiği bölgenin dağlık olduğu belirtiliyor.

Amerikalı Lockheed firması tarafından üretilen C-130 tipi uçağın 100'den fazla asker ve asker yakınını taşıdığı kaydedildi.

Kazadan kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Uçak, Konstantine kentine doğru ülkenin güneyindeki Tamanrasset kentinden havalanmıştı.

Kazanın nedenine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. Cezayir basınında, muhtemel sebep olarak kötü hava koşulları dile getiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Cezayir VatanBevakiAmerikalı LockheedC-130KonstantineTamanrassetWelle Türkçe DW/dpaHS/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24