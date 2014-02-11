Cezayir'de uçak düştü



Cezayir gazetesi El Vatan'da yer alan bilgiye göre, uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Um el Bevaki vilayetinde düştü. Kazanın meydana geldiği bölgenin dağlık olduğu belirtiliyor.

Amerikalı Lockheed firması tarafından üretilen C-130 tipi uçağın 100'den fazla asker ve asker yakınını taşıdığı kaydedildi.

Kazadan kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Uçak, Konstantine kentine doğru ülkenin güneyindeki Tamanrasset kentinden havalanmıştı.

Kazanın nedenine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. Cezayir basınında, muhtemel sebep olarak kötü hava koşulları dile getiriliyor.