-CEZAYİR'DE TÜRK FİLMLERİ HAFTASI İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğince (UKSD), Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 23–26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ''Cezayir'de Türk Filmleri Haftası''nda, Türk yapımı 6 film Cezayir halkıyla buluştu. UKSD'den yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Cosmos Sinema Kompleksinde 23 Eylülde gerçekleşen galada, Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın rol aldığı, Atıf Yılmaz'ın ''Selvi Boylum Al Yazmalım'' adlı filminin gösterildiği belirtildi. Özellikle Cem Yılmaz'ın oynadığı ''Hokkabaz'' ile Yılmaz Erdoğan'ın ''Neşeli Hayat'' filminin gençler tarafından büyük ilgi gördüğü kaydedilen açıklamada, ''Romantik Komedi'', ''Mommo Kız Kardeşim'' ve ''Nefes''in, Cezayir'de gösterime giren diğer Türk filmleri olduğu aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen UKSD Başkanı Tuğrul Tuna, çok verimli bir etkinlik gerçekleştirildiğinin altını çizerek, Türkiye ile Cezayir arasında süregelen iyi ilişkilerin, kültür-sanat projeleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Tuna, Cezayir halkının özellikle futbol konusunda çok hassas olduğuna, Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığında Cezayir'de bayram havası yaşandığına dikkati çekerek, Cezayir'de Tarkan'ın şarkılarını ezbere söyleyenler olduğunu, Türk televizyonlarında yayımlanan dizilerin büyük ilgi gördüğünü anlattı.