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Dünya

CEZAYİR'DE GÖSTERİCİLERE POLİS MÜDAHALESİ CEZAYİR (A.A)

22 Ocak 2011 18:35

-CEZAYİR'DE GÖSTERİCİLERE POLİS MÜDAHALESİ CEZAYİR (A.A) - 22.01.2011 - Cezayir'in başkenti Cezayir'de, izinsiz gösteri yapmak isteyen muhalif grubu polis güçlerinin dağıtmaya çalışması sırasında çıkan olaylarda 32 kişi yaralandı. Ana muhalefetteki RCD partisinin planladığı eyleme müdahale sırasında yaralanan kişiler arasında milletvekillerinin de bulunduğu bildirildi. Parti yetkilileri, polisin parlamentodan gösterinin yapılacağı yere yürümelerine  izin vermediğini ve kendilerini kuşattığını söyledi. Yaklaşık 1500 polisin başkentte önlem aldığı, küçük bir grubun parti genel merkezi önünde gösterileri devam ettirerek, "özgür, demokratik Cezayir" ile hükümet aleyhtarı sloganlar attığı bildirildi.

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