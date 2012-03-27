Cezayir'de bir baba, Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını telefonuna kaydeden kızını öldürdü!

Önce Gümüş dizisi, ardından Aşkı Memnu ile Arap kadınlarını büyüledi. Fotoğraflarının bulunduğu kartpostallar yok sattı. Katıldığı festivallere Arap kadınları sadece onu görebilmek için akın etti. Arap ülkelerinde reyting rekoru kıran ‘Nur’ (Gümüş) dizisi Gazze’den Riyad’a kadar birçok ülkede aylarca büyük ilgiyle izlendi ve reyting rekorları kırdı.

Dizide Mohannad karakterini oynayan Kıvanç Tatlıtuğ Arap kadınları için ideal erkek karakteri olunca Arap erkekleri bu durumdan her geçen gün daha da şikayetçi olmaya başladı.

Vatan gazetesinin haberine göre; Cezayir’de bir adam, sağda solda “Rüyamda da olsa, ‘Nur’un yakışıklı kahramanı Mohannad (Kıvanç Tatlıtuğ) ile bir gece birlikte olmak istiyorum. Ona aşık oldum” diye konuşan karısını boşamaya karar verdi.

Financial Times gazetesi, “Kıvanç’ın dizisi son derece tutucu bir toplumda yaşayan ve özellikle de romantik bir aşk ve serbest bir yaşam özlemi çeken Arap kadınlar için yeni ufuklar açtı” yorumunu yaptı.

Cinayeti planladı

Birkaç boşanma ve bazı din adamlarının Türk dizileri aleyhinde verdiği fetvalar dışında Kıvanç Tatlıtuğ’un Arap dünyasında yarattığı etki sınırlı olmuştu. Ancak dehşet veren haber dün Cezayir’den geldi. El Nahar gazetesinin haberine göre Macid isimli Cezayirli bir baba, 16 yaşındaki kızı Lidya’nın cep telefonunu karıştırırken telefonda Arap dünyasında genç kızların hemen hemen tümünün hayran olduğu Kıvanç Tatlıtuğ’un fotoğraflarını buldu. ‘Ahlaksız’ olarak nitelendirdiği kızını öldürmesi gerektiğine karar verdi. Eşini ve diğer çocuklarını bir bahane ile dışarı yolladı. Evde Lidya ile yalnız kalır kalmaz kızının boğazını bıçakla kesti.

Gazete, “Onu bir koyunu keser gibi öldürdükten sonra eşine telefon edip cinayeti itiraf etti” diye yazdı.

Ortadoğu’nun Brad Pitt’i

Bir Arap prensesi, geçtiğimiz yıl bir festival sırasında ‘Ortadoğu’nun Brad Pitt’i denilen Kıvanç Tatlıtuğ’u odasındaki partiye davet etmiş, hayranı olan prensesi kırmayıp partiye katılan Kıvanç Tatlıtuğ, odada onlarca bol dekolteli kadını görünce şoke olmuştu. Festivale katılan Demi Moore ve Eva Mendes gibi yıldızlar bile Tatlıtuğ’a gösterilen ilgiyi hayretle izlemişti.