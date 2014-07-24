'Cezayir yolcu uçağı düştü'

Cezayir Havayolları, sabah karşı saat 03:00 sularında Burkina Faso'dan havalanan uçağın kalkışından yaklaşık 50 dakika sonra uçuş kontrol kulesi ile bağlantısının kesildiğini bildirmişti.
Amerikalı yetkililer, daha sonra AH5017 sefer sayılı uçağın Mali üzerinde uçarken düştüğünü açıkladı. Bağlantının kesildiği sırada uçağın Mali'nin kuzeyinde Cezayir sınırına yakın bölgede uçmakta olduğu belirtilmişti.
McDouglas MD83 tipi uçak Cezayir Havayolları tarafından, İspanyol uçak şirketi Swiftair'den leasing yöntemi ile alınmıştı.
Uçak, Cezayir'e doğru yola çıkmıştı. İspanyol pilot sendikası Sepla'nın verdiği bilgilere göre, mürettebat altı kişiden oluşuyordu.