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Spor

Cezayir tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda 2. tura yükseldi

2014 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Rusya ile 1-1 berabere kalan Cezayir, Belçika'nın ardından ikinci tura yükselen takım oldu

27 Haziran 2014 03:38

2014 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Cezayir-Rusya ve Belçika-Güney Kore karşılaşmalarıyla, grup maçları sona erdi.

Belçika'nın ikinci turu garantilediği H Grubu'nda Rusya ile Cezayir 1-1 barebere kaldı ve 2. tur vizesini Kuzey Afrika temsilcisi Cezayir aldı. Karşılaşmayı Dünya Kupası'ndaki temsilcimiz Cüneyt Çakır yönetti.

 

İki takımın kadroları

 

Cezayir: Mbolhi; Mandi, Halliche, Belkalem, Mesbah; Bentaleb, Medjani; Feghouli, Brahimi, Djabou; Slimani.

Rusya: Akinfeev; Kozlov, Berezutskiy, Ignashevich, Kombarov; Glushakov, Fayzulin; Samedov, Shatov; Kokorin, Kerzhakov

Karşılaşmaya hızlı başlayan takım Rusya oldu. 6. dakikada Kokorin'in ağlara gönderdiği topla Rusya 1-0 öne geçti.

34. dakikada Shatov'un ceza sahasına girmeden vurduğu top, az farkla auta gitti.

İlk yarı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60. dakikada Islam Slimani'nin attığı golle Cezayir 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmazken, Cezayir bu sonuçla, Belçika'nın ardından, gruptan ikinci tur bileti alan takım oldu.

 

Güney Kore-Belçika


H Grubu'ndaki diğer maçta Güney Kore ve Belçika karşı karşıya geldi. Belçika, ilk iki maç sonunda gruptan çıkmayı garantilemişti.

 

İki takımın kadroları

 

Belçika: Courtois, V. Borre, Van Buyten, Lombaerts, Vertonghen, Defour, Dembele, Fellaini, Mertens, Januzaj, Mirallas.

Güney Kore: S G Kim, S Y Yun, Y G Kim, H M Son, Y Lee, J C Koo, K Y Han, S Y Ki, C Y Lee, S W Kim, J H Hong.

Belçika 45. dakika Steven Defour'un kırmızı kart görmesiyle, ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına karşın,  78. dakika Vertonghen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçırn kalan dakikalarında başka gol olmazken, Belçika gruptaki 3 maçını da kazanarak, 2. turda ABD'nin rakibi oldu.

 

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