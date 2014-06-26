Almanya ve ABD el ele ikinci turda, Gana ve Portekiz'den veda

2014 Dünya Kupası G Grubunda, ABD-Almanya ve Portekiz Gana karşılaşmaları oynandı.

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Almanya, ABD'yi Thomas Mueller'in golüyle 1-0 mağlup etti. ABD, averajla ikinci tur vizesini aldı.

Diğer maçta ise Portekiz, Gana'yı Ronaldo ve Boye'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti ancak grubun ilk karşılaşmasında Almanya'ya 4-0 yenildiği için aynı puana sahip olmasına rağmen ABD'nin arkasında 3. oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Gana'nın tek golünü ise Asamoah Gyan kaydetti.

ABD-Almanya

İlk dakikalarda Podolski ve Mertesacker ile gole çok da yaklaşan Panzerler, buna rağmen skoru değiştirmekte başarılı olamadı.

Bu maçtan 1 puan alması durumunda 2. tura yükselecek, yenilmesi durumunda ise Gana-Portekiz maçının sonucunu bekleyecek olan Amerika Birleşik Devletleri, ilerleyen dakikalarda oyundaki tempoyu düşürdü ve rakibinin ataklarını durdurdu.

İlk yarının son bölümünde Mesut Özil'in etkili şutu Tim Howard'da kalırken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Almanlar ikinci yarıya da tıpkı ilk yarıdaki gibi hızlı girdi... 47'de Mesut Özil'in, 52'de de Klose'nin müsait pozisyonlarda yaptıkları kafa vuruşları çerçeveyi bulmazken, beklenen gol 55'inci dakikada geldi. Mesut Özil'in ortasına Toni Kroos kafayı vurdu ancak top kaleciden döndü. Dönen topa ceza sahası çizgisi üzerinde çok düzgün vuran Thomas Müller, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra oyundaki tempo yine düştü. Almanya, Amerika'nın üzerine daha kontrollü giderken, gruptaki diğer maçın skoruna göre gruptan ikinci olarak çıkmaya yaklaşan Birleşik Devletler ise duraklamalarda yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.

Karşılaşma Almanya'nın 1-0'lık galibiyetiyle tamamlanırken, Almanya 7 puanla G Grubu'nun lideri olarak 2. tura yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri de 4 puanda kalmasına rağmen, aynı puanlı Portekiz'i averajla geride bırakarak bir üst tura adını yazdırdı.

Portekiz-Gana

Her iki takımında maç öncesi 1'er puanı bulunurken Gana'nın -1, Portekiz'in -4 averajı bulunuyordu. Tur için farklı kazanması gereken Porkekizler, bu istekle maça daha arzulu başlayan taraf görünümündeydi. Real Madrid'de geçirdiği sezonun aksine milli forma altında bekleneni sahaya yansıtamayan ve eleştirilere maruz kalan Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde gol arayan Portekizler, CR7'nin 6. dakikadaki şutunda direğe takıldı.

Devrenin ilerleyen dakikalarında oyunu iyiden iyiye Gana yarı sahasına yıkan Portekizler, 31. dakikada öne geçmeyi başardı. Joao Moutinho'nun geliştirdiği güzel atakta pasını Miguel Veloso'ya aktardı. Veloso'nun ceza sahasına girmeden yaptığı ortaya Gana savunmasında müdahalede bulunmak isteyen John Boye ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi.

Gol ile morallenen Portekiz, istediği skoru yakalama adına baskısını devam ettirdi ancak devre tek golle noktalandı.

Gana, ilk yarı oranla ikinci 45 dakikaya daha dinç bir görünümde sahaya çıktı. Hızlı ataklarla Portekiz kalesine yüklenen Afrika temsilcisi 67'de skoru eşitledi. Sol kanatta topla buluşan Kwadwo Asamoah ceza sahasına girmeden yaptığı ortaya arka direkte bulunan Gyan savunmanın arasından yükseldi ve kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Yerden seken top kaleci Beto'nun yanından ağlarla buluşurken Asamoah Gyan, Dünya Kupası organizasyonlarında 6 gole ulaşarak Afrika futbol tarihine geçti. Afrika kıtasının en çok gol atan oyuncusu olan Gyan 5 gollü Roger Milla'nın önüne geçti.

1-1'den sonra beklenenden dirayeti gösteremeyen Gana, etkisiz kaldığı bölümde kalesinde ikinci golü gördü. Sol kanatta topla buluşan Nani ceza sahasına girmeden ortasını gönderdi ancak Gana defansının yarattığı karambolde havalanan topa kaleci Fatawu Dauda'da müdahale etti. Kalecinin yumruklarıyla uzaklaştırmak istediği top penaltı noktası üzerinde bekleyen Cristiano Ronaldo'nun önünde kaldı ve Ronaldo soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi: 2-1.

Maçın kalan dakikalarında Portekiz yakalaması gereken averaj için tüm kozlarını ortaya koysa da Avrupa temsilcisinin çabaları yetersiz kaldı.

G Grubu üçüncü ve son maçında Portekiz, Gana'yı 2-1 mağlup etti. Bu skor her iki takımı da eve gönderen sonuç olurken grubun diğer maçında ABD, Almanya'ya yenilmesine rağmen genel averajla 2. tura yükselen takım oldu.

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