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Dünya

Cezayir-Marsilya seferini yaparken kaybolan uçağın akıbeti belli oldu

Flight Radar 24, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını açıkladı

06 Ağustos 2016 21:28

Cezayir'den Marsilya'ya giden bir yolcu uçağının radardan kaybolduğunun açıklanmasının ardından, uçuş takip sitesi Flight Radar 24, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını açıkladı.

Uçakların rotalarını izlemeye olanak sağlayan uçuş takip siteleri, Cezayir'den Marsilya'ya gitmek üzere havalanan uçağın radarda görünmediğini duyurmuşlardı. Ancak Cezayir basınından gelen son bilgilere göre, uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

 

Teknik bir sıkıntı sebebiyle radardan kaybolmuş

 

Flight Radar 24 adlı uçak takip sitesinden gelen açıklamada, uçağın kayıp olarak gözükmesinin arkasında Cezayir hava sahasındaki teknik bir sıkıntı olabileceği söylendi.

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