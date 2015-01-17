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Dünya

Cezayir Kouachi kardeşlerin cenazelerini reddetti

İddiaya göre Kouachi kardeşlerin Cezayir vatandaşlığının bulunmadığı gerekçesiyle talep hızlı bir şekilde ve kesin bir dille yetkililer tarafından reddedildi

17 Ocak 2015 18:52

Fransız yetkililer 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'yu hedef alan saldırının zanlıları Cezayir asıllı Şerif ve Said Kouachi'nin Cezayir'de toprağa verilmesini istedi. Ancak Cezayir makamları cenazeleri teslim almak için Fransa'dan iletilen talebi reddetti.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde gazete Fransa'nın talebinin resmi kanallarla iletildiğini belirtti. Gazeteye göre, Kouachi kardeşlerin Cezayir vatandaşlığının bulunmadığı gerekçesiyle talep hızlı bir şekilde ve kesin bir dille yetkililer tarafından reddedildi.

Ennahar'a göre, Fransa'nın Cezayir asıllı iki kardeşin cenazelerinin Cezayir'de defnedilmesi talebinin arkasındaki neden Fransa'nın 'güvenlik probleminden kurtulmak istemesiydi'.

Karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine, 7 Ocak'ta Kouachi kardeşlerin düzenlediği baskında 12 kişi öldürülmüştü.

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