Almanya ile Cezayir arasındaki maçın kağıt üstündeki favorisi Almanya, zayıf
sayılan taraf ise Cezayir idi. Ancak Porto Alegre'de Cezayir Almanya'ya kök
söktürdü ve normal süresi 0:0 biten maçı uzatmalarda şanssız bir şekilde
kaybetti.
Almanya'yı normal sürede yenik duruma düşmekten kurtaran kalecisi Manuel
Neuer oldu. Neuer defalarca Cezayir'in kontrataklarını muhteşem bir
zamanlamayla kalesinden çıkarak önlemeyi başardı. Almanların savunma
hatlarını ustaca attıkları derin paslarla geçen Cezayirliler, kalesinde ve ceza
sahasının dışında da devleşen Neuer'i aşamadılar.
1982 yılında İspanya'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'ndaki ilk
maçında Cezayir'e 2:1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Almanlar, daha sonra
aralarında saldırmazlık anlaşması varmış gibi Gijon kentinde oynanan
gruptaki üçüncü maçta Avusturya'yı gereken skorla 1:0 yenip Cezayir'i saf
dışı bırakmışlardı. Bu tarihe geçen skandal maçtan sonra Almanya ile Cezayir
düne kadar karşı karşıya gelmemişlerdi.
Cezayir'in Almanlara bir şok daha yaşatmaları zaman zaman an meselesi
gibiyken uzatmaların hemen başında Alman golcü Andre Schürrle biraz da
şansının yardımıyla kale önünde sol ayağının topuğuyla yön verdiği topu
rakip kaleye atmayı başardı. Bu golün ardından Cezayir moralini fazla
bozmadan beraberlik golünü aradı, ancak 119. dakikada Mesut Özil'in kale
sahasına yakın bir yerde önüne düşen topu gole çevirmesiyle umutlarını
yitirdi. Bu golden iki dakika sonra Cezayirli Abdelmoumene Djabou takımının
tek golünü kaydetti, ancak skoru tekrar eşitlemek için artık çok geçti.
Maçın bitiminden sonra başta Berlin olmak üzere Almanya'nın çeşitli büyük
kentlerinde futbolseverler sokaklara döküldüler ve sabahın erken saatlerine
kadar galibiyeti kutladılar. Almanya teknik direktörü Joachim Löw, takımının
birinci devrede çok kötü oynadığını, ancak ikinci yarıda toparladığına dikkat
çekerek, “galip gelme isteğimiz çok güçlüydü ve bundan dolayı başardık”
dedi. Takımın defans oyuncularından Per Mertesacker ise kendisine maçtan
sonra sorulan soruları beğenmediği Alman ikinci TV kanalı ZDF'nin
muhabirini, “Önemli olan galip gelmemizdi, ne yani, güzel oynayıp ta yenilse
miydik” diye azarladı.
Dünün diğer karşılaşmasında Brasilia'da Fransa, Nijerya'yı 79. ve 90.
dakikalarda attığı gollerle 2:0 yenmeyi başardı. Fransa ile Almanya arasında
cuma günü Rio de Janeiro'da oynanacak çeyrek final karşılaşması,
turnuvanın “erken final” olarak nitelendirilebilecek ilk maçı. Bu maçı
kazanacak olan taraf, Brezilya-Kolombiya maçının galibiyle 8 Temmuz
tarihinde Belo Horizonte'de karşılaşarak finale yükselmeye çalışacak.