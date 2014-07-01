Almanya ile Cezayir arasındaki maçın kağıt üstündeki favorisi Almanya, zayıf

sayılan taraf ise Cezayir idi. Ancak Porto Alegre'de Cezayir Almanya'ya kök

söktürdü ve normal süresi 0:0 biten maçı uzatmalarda şanssız bir şekilde

kaybetti.

Almanya'yı normal sürede yenik duruma düşmekten kurtaran kalecisi Manuel

Neuer oldu. Neuer defalarca Cezayir'in kontrataklarını muhteşem bir

zamanlamayla kalesinden çıkarak önlemeyi başardı. Almanların savunma

hatlarını ustaca attıkları derin paslarla geçen Cezayirliler, kalesinde ve ceza

sahasının dışında da devleşen Neuer'i aşamadılar.

1982 yılında İspanya'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'ndaki ilk

maçında Cezayir'e 2:1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Almanlar, daha sonra

aralarında saldırmazlık anlaşması varmış gibi Gijon kentinde oynanan

gruptaki üçüncü maçta Avusturya'yı gereken skorla 1:0 yenip Cezayir'i saf

dışı bırakmışlardı. Bu tarihe geçen skandal maçtan sonra Almanya ile Cezayir

düne kadar karşı karşıya gelmemişlerdi.

Cezayir'in Almanlara bir şok daha yaşatmaları zaman zaman an meselesi

gibiyken uzatmaların hemen başında Alman golcü Andre Schürrle biraz da

şansının yardımıyla kale önünde sol ayağının topuğuyla yön verdiği topu

rakip kaleye atmayı başardı. Bu golün ardından Cezayir moralini fazla

bozmadan beraberlik golünü aradı, ancak 119. dakikada Mesut Özil'in kale

sahasına yakın bir yerde önüne düşen topu gole çevirmesiyle umutlarını

yitirdi. Bu golden iki dakika sonra Cezayirli Abdelmoumene Djabou takımının

tek golünü kaydetti, ancak skoru tekrar eşitlemek için artık çok geçti.

Maçın bitiminden sonra başta Berlin olmak üzere Almanya'nın çeşitli büyük

kentlerinde futbolseverler sokaklara döküldüler ve sabahın erken saatlerine

kadar galibiyeti kutladılar. Almanya teknik direktörü Joachim Löw, takımının

birinci devrede çok kötü oynadığını, ancak ikinci yarıda toparladığına dikkat

çekerek, “galip gelme isteğimiz çok güçlüydü ve bundan dolayı başardık”

dedi. Takımın defans oyuncularından Per Mertesacker ise kendisine maçtan

sonra sorulan soruları beğenmediği Alman ikinci TV kanalı ZDF'nin

muhabirini, “Önemli olan galip gelmemizdi, ne yani, güzel oynayıp ta yenilse

miydik” diye azarladı.

Dünün diğer karşılaşmasında Brasilia'da Fransa, Nijerya'yı 79. ve 90.

dakikalarda attığı gollerle 2:0 yenmeyi başardı. Fransa ile Almanya arasında

cuma günü Rio de Janeiro'da oynanacak çeyrek final karşılaşması,

turnuvanın “erken final” olarak nitelendirilebilecek ilk maçı. Bu maçı

kazanacak olan taraf, Brezilya-Kolombiya maçının galibiyle 8 Temmuz

tarihinde Belo Horizonte'de karşılaşarak finale yükselmeye çalışacak.