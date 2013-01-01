'Cezayı polis değil, mahkeme kesmeli'

Cezaevleri ve karakolları inceleyen Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun Başkanı Ayhan Sefer Üstün, şiddet haberleriyle ilgili polisi uyardı. Üstün, 'Cezayı sen kesmeyeceksin, mahkeme kesecek' dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, polislere, ''(Gözaltına alınan kişiye) Cezayı sen kesmeyeceksin, mahkeme kesecek. Sinirlerinize hakim olacaksınız. Ülkenin imajına zarar verecek bir durumda olmayacaksınız'' uyarısında bulundu.

Komisyon bünyesindeki cezaevleri alt komisyonu, sivil ve askeri cezaevleri ile karakollardaki inceleme ziyaretlerine devam ediyor.

Cezaevleri alt komisyonu, bu çerçevede, Üstün başkanlığında 3-4 Ocak tarihinde İzmir'de karakollarda ve cezaevlerinde incelemelerde bulunacak. Komisyon, Fevziye Cengiz isimli kadının dayak görüntülerinin basına yansıdığı Karabağlar Karakolu'nu da ziyaret edecek.

Nezarethaneler incelenecek

Ayhan Sefer Üstün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü İzmir'de belirleyecekleri karakollara giderek incelemelerde bulunacaklarını söyledi. Kadına dayak olayı ile gündeme gelen Karabağlar Karakolu başta olmak üzere, o gün gidebilecekleri karakolları ziyaret edeceklerini belirten Üstün, karakol ziyaretlerinden önce, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde karakolların durumu ile ilgili brifing alacaklarını kaydetti.

Üstün, brifingden sonra ''araziye çıkacaklarını'' ifade ederek, ''Sahada o gün uğrayabildiğimiz kadar karakola uğrayacağız. Nezarethanelerin durumuna, kamera kayıtlarının çalışıp çalışmadığına, nezarethanelerdeki kayıtların düzenli tutulup tutulmadığına bakacağız'' dedi. Üstün, karakollarda görevli polisleri de dinleyeceklerini, onlara sorular soracaklarını anlattı.

'Profesyonelce davranılmalı'

Türkiye'nin uzun yıllardır karakollar konusunda çok iyi noktaya geldiğine işaret eden Üstün, şöyle konuştu:

''Ancak son günlerde bir kaç üzücü olay gündeme geldi. Biz işkenceye sıfır tolerans konusunda, bugüne kadar yapılanların zayi olmasını istemiyoruz. Çünkü bu konuda çok iyi bir noktadayız. Sözkonusu olaylar da alınan tedbirler sayesinde gündeme gelebiliyor. Karakollardaki kamera görüntüleri ile bu olaylar ortaya çıkıyor ama biz bu görüntülerin olmasını istemiyoruz.

Polislerimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Zaten adam ya da kadın, karakolda kontrol altına alınmış oluyor. O kişi ile ilgili varsa bir olay tutanak tutulup, mahkemeye sevkedilmesi lazım. Polislerin ceza kesmesi uygun değil. Kişinin eğer öncesinde bir hakareti varsa da bunu yapamazsın. Gözaltına alırsın, kontrol edersin ama kötü muamele yapamazsın. Cezasını sen kesmeyeceksin, o kişiyi savcılığa vereceksin. Kişinin polislere yaptığı bir hakaret varsa, buna karşılık olarak onu darbetmenin bir anlamı yok. Cezayı onlar değil, mahkemeler verecek. Buralarda sinirlerinize hakim olacaksınız, kontrollü olacaksınız. Ülkenin imajına zarar verecek bir durumda olmayacaksınız. Personelin amatörce değil, profesyonelce davranması gerekiyor.''

Komisyon Başkanı Üstün, 4 Ocak Cuma günü ise İzmir Aliağa Şakran Cezaevi'nde incelemelerde bulanacaklarını bildirdi. Cezaevinde terör suçlularının, çocukların ve kadınların kaldığı ayrı ayrı bölümler olduğunu ifade eden Üstün, ''Vaktimiz elverdiğince oralarda inceleme yapacağız, yetkililerden bilgi alacağız, tutuklu ve hükümlüler ile görüşeceğiz'' dedi.

Üstün, karakollarda herhangi kötü muamele yapılmasını istemediklerini belirterek, bu rutin incelemeleriyle varsa istenmeyen görüntülerin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.