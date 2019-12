-Cezasını okulda çekmekten mutlu KOCAELİ (A.A) - 22.09.2011 - Kocaeli'de ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet'' suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü, cezasının kalan 11 ayını Gölcük'teki bir okulda bekçilik ve temizlik yaparak geçiriyor. Cafer İmat (57), ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet'' suçundan Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Eylül 2009'da 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 5 Mart 2010'da Kartal Kapalı Cezaevine gönderilen İmat, sağlık sorunları gerekçesiyle bir süre sonra Silivri Yarı Açık Cezaevine sevk edildi. Burada cezasının 10 ayını çeken İmat, 1 Ocak'ta Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçeyle başvurarak cezasının geri kalanını kamu hizmetinde çalışarak tamamlamak istediğini bildirdi. İmat'ın talebi, Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesince reddedildi. Kararın iptali için bir üst mahkemeye başvuran İmat, kararın iptal edilmesinin ardından 1 Mayısta İzmit'teki resmi bir kurumda çalışmaya başladı. Burada yaklaşık 12 gün görev yapan İmat, kendi talebi doğrultusunda kalan cezasını çekmek için Gölcük'teki Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda çalışmaya başladı. Okulda boya-badana, sıra taşıma, temizlik işlerinin yanı sıra bekçilik yapan İmat, hem eşini ve çocuğunu her gün görmenin hem de okul bahçesinde çocukların yaptığı futbol maçlarına katılmanın mutluluğunu yaşıyor. İmat'ın okulda verilen görevleri yerine getirip getirmediği Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce takip ediliyor. İmat, 2002'de iflas etmesi sonucunda vergi beyanlarında karışıklık olduğunu, vergilerini ödemediğini, bu nedenle Kocaeli Vergi Dairesince mahkemeye verildiğini söyledi. Cezaevinde 10 ay kaldıktan sonra cezasının kalan kısmını bir okulda çalışarak geçirdiğini ifade eden İmat, dışarıda olmanın her şartta cezaevinde olmaktan çok daha iyi olduğunu belirtti. Özgürlüğün bambaşka bir şey olduğunu söyleyen İmat, ''Herkesin yaptığı şeyi yapma imkanım oluyor. Dışarı çıktığımda cep telefonumu kullanırken bile zorluk çektim. Markete gidiyorum, alışveriş yapıyorum'' diye konuştu. Cezaevinden çıktığında 33 yıllık eşine ve 2 çocuğuna kavuştuğunu belirten İmat, ''Onları her zaman görebilme şansımı hiçbir şeye değişmem. Burada çalışırken para almıyorum ama ailemin yanında olmak, beraber yemek yemek paha biçilemez. Ailemin yanında olabildiğim için buradan para almayı da almamayı da hiç umursamıyorum. Çocuklarım okulda beni ziyaret ettikleri de oluyor'' diye konuştu. Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda haftada 5 gün, 4'er saat çalıştığını ifade eden İmat, şunları kaydetti: ''Okulda olmak bana daha büyük mutluluk veriyor. Öğrencilerin kahkahalarını duydukça mutlu oluyorum. Burada 169 gün daha çalışacağım. Burada temizlik ve bekçiliğin de aralarında bulunduğu birçok iş yapıyorum. Ancak bu durum beni hiç rahatsız etmiyor. Okulda çalışmama kamu cezası diyorlar ama bu durumu ceza olarak görmüyorum. Çocukların sevinçlerine ortak olmak bir ceza değil. İnsan keyifle yaptığı bir işi ceza olarak tanımlayabilir mi? Mesaim bitmesine rağmen bahçede futbol oynayan öğrencileri izliyorum. Onların bağrışmaları, gol attıklarında sevinmeleri beni de mutlu ediyor. Bazen ben de giriyorum aralarına oynamak için ama onların hızına pek ayak uyduramıyorum. Sadece penaltı çekiyorum. Yaramazlık yaptıklarında dahi onlara kızamıyorum. Onları çok seviyorum.''