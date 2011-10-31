-Cezasını okulda çekiyor KOCAELİ (A.A) - 31.10.2011 - Kocaeli'de ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 54 yaşındaki Süleyman Doğan, cezasının kalan 8 ayını bir ilköğretim okulda temizlik yaparak geçiriyor. 54 yaşındaki Doğan, ''Ruhsatsız silah taşımak'' suçundan 27 Aralık 2007 yılında Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 2 Kasım 2010'da Kandıra Yarı Açık Cezaevine gönderilen Doğan, 12 Mart'ta Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçeyle başvurarak, cezasının kalan kısmını kamu hizmetinde çalışarak tamamlamak istediğini bildirdi. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, bu talebi reddedince Doğan bir üst mahkemeye başvurdu. Üst mahkemenin söz konusu talebi kabul etmesi üzerine de Doğan, 14 Nisan'da Yuvam Akarca Mahallesi'ndeki Emek ve Dayanışma İlkögretim Okulu'nda çalışmaya başladı. Okulda temizlik işleri yapan ve boş zamanlarında çocuklarla oyun oynayan Doğan, okul dışındaki zamanlarını ise eşi ve 4 çocuğuyla geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu arada, Doğan'ın okulda verilen görevleri yerine getirip getirmediğinin ise Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce takip edildiği belirtildi.