Cezası kesinleşen Ahmet Kural'ın avukatı: Hapse girmeyecek

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp etmekten toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çaptırılan oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "Müvekkilim Ahmet Kural hapse girmeyecek" dedi.

Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik “hakaret, tehdit ve kasten yaralama” suçlarından çarptırıldığı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının kesinleşmesinin ardından konuşan Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "Bizim için hukuki süreç devam ediyor" dedi. Aydın, Gençoğlu'nu Zekeriyaköy'deki evinde darp etmekten suçlu bulunan Kural'ın 'hapse girmeyeceğini' söyledi.

Sabah'ın aktardığına göre Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Karar sonucu müvekkilim Ahmet Kural'ın aldığı ceza ertelendi. Dava sonucu kamuoyu tarafından net anlaşılsın diye söylemek istiyorum, müvekkilim Ahmet Kural hapse girmeyecek. Hukukun müvekkile tanıdığı bütün hakları sonuna kadar kullanacağız. Hukuki süreç henüz bitmedi, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını da kullanacağız. Adalete güvenimiz tam."

TIKLAYIN - Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti