Cezası kesinleşen 72 yaşındaki kadına sandık başında gözaltı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde yargılandığı davada aldığı hapis cezası kesinleşen Fatma Dinler (72), oyunu kullandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi Namık Kemal İlköğretim Okulu\'nda oyunu kullanan Fatma Dinler, tercihini yaptıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Dinler\'in, daha önce \'Toplantı ve gösteri yasası kanununa muhalefet\' suçundan yargılandığı davada aldığı cezanın kesinleşmesi sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Aile, kendilerini ceza ile ilgili bir tebligat yapılmadığını belirtirken, Fatma Dinler, Diyarbakır\'ın götürüldüğü kaydedildi.



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