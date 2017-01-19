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Dünya

Cezası hafifletilen Manning’ten Obama’ya teşekkür

Obama, WikiLeaks'e bilgi sızdırmakla suçlanan Manning'in cezasını hafifletmişti

19 Ocak 2017 22:06

Gizli belgeleri sızdırdığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasına çarptırılan eski ABD askeri Chelsea Manning, cezasını hafifleten ABD Başkanı Barack Obama’ya Twitter üzerinden teşekkür etti.

ABD Başkanı Obama’nın Beyaz Saray’daki son günlerinde cezasını hafiflettiği Manning, karardan iki gün sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bana bir şans verdiğiniz için teşekkür ederim Barack Obama” ifadelerine yer verdi.

​ABD'li asker Chelsea Manning, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri WikiLeaks sitesine sızdırmak suçundan 2013 yılında 35 yıl hapse mahkum olmuştu. Obama’nın salı günü cezasını hafiflettiği Manning’in 17 Mayıs’ta serbest bırakılması bekleniyor.

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