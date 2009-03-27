Ceza'nın şarkısına suç duyurusu

Kamuoyunda "Ceza" olarak bilinen sanatçı Bilgin Özçalkan'ın "Fark Var" adlı eserinin hak sahibi Hammer Müzik, yerel seçim çalışmalarında şarkıyı izinsiz kullandığı iddiasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtuluş ve Genel İdare Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.



Hammer Müzik firmasının avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, firmanın sanatçı Özçalkan'a ait "Fark Var" adlı eserin mali haklarının sahibi olduğu belirtilerek, Saadet Partisi'nin 2009 yerel seçimlerine yönelik çalışmalarında Türkiye'nin her yerinde gerek mitinglerinde, gerekse yazılı, görsel ve işitsel tüm tanıtım araçlarında seçim müziği olarak bu parçayı izinsiz kullandığı kaydedildi.



Dilekçede, partinin bu şarkının sadece sözlerini değil, adını da seçim sloganı olarak kullandığı ifade edilerek, "Fark Var" sloganının seçim kampanyasının adıyla özdeşleştirildiği, bundan haksız çıkar elde edildiği, kasıtlı ve kötü niyetli olarak eserin izinsiz kullanıldığı vurgulandı.



Partinin çekilen ihtarnameye rağmen eseri kullanmaya devam ettiği belirtilen dilekçede, eser sahibinin mali haklarını firmaya devretmiş olduğundan da şarkıyı yasaya aykırı bir şekilde kullanan şüphelilerin mali haklara tecavüz ettiği savunuldu.



Dilekçede, Hammer Müzik'in yazılı izni olmaksızın eseri yayımlamak suretiyle mali haklara tecavüz ettiği gerekçesiyle Numan Kurtuluş ve partinin Genel İdare Kurulu üyelerinin, "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"nun "Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüz" bölümününde yer alan 71'inci maddesi uyarınca "koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etmek" suçundan cezalandırılması istendi.



'Maddi ve manevi zarar var'



Hammer Müzik'in avukatları ayrıca İstanbul Nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne verdikleri dilekçede de, görüş itibarıyla katılmadığı ve destekçisi olmadığı bir siyasi partinin, hak sahibi olduğu bir eseri izinsiz kullanmasının firmaya maddi zararının yanında, manevi olarak da zarar verdiği kaydedildi.



Yazılı izin olmadan eseri yayımlamak ve üzerinde değişiklik yaparak mali haklara tecavüz eden davalı Saadet Partisi Genel Başkanlığının kötü niyetli olduğu iddia edilen dilekçede, davalının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 66'ıncı maddesi uyarınca mali haklara kasten tecavüzünün önlenmesi istendi.



Dilekçede, eserin izinsiz kullanılması nedeniyle şimdilik 10 bin TL, uğranılan manevi zararın tazmini için de tüm Türkiye çapında olduğu düşünülerek 30 bin TL manevi tazminat talep edildi.

