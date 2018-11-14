Cezaevlerinin doluluk oranı kapasitenin 40 bin üzerinde

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, cezaevi kapasitesinin 220 bin olduğunu ancak 260 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ve bugün itibari ile 40 bin kişilik bir fazlalığın olduğunu bildirdi. 519'u hükümlü olmak üzere 743 annenin cezaevlerinde olduğunu aktaran Şaban Yılmaz, cezaevinde en çok uyuşturucu suçundan hükümlü ve tutuklu bulunduğunu belirtti.

İnsan Hakları Komisyonu, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, başkanlığında toplandı. Çavuşoğlu komisyon bünyesinde Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu ile Göç ve Uyum Alt Komisyonunu kurulduğunu söyledi.

Komisyona verilen dilekçe sayısı ve konuları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, komisyonun kurulduğu Temmuz 2018'den şimdiye kadar 1102 farklı konuda 919 dilekçenin kendilerine ulaştığını söyledi.

Bianet’te yer alan habere göre, komisyonda konuşma yapan Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Komisyona 919 dilekçe verildi

"Komisyona insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin 919 dilekçe verildi. Konularına göre bakıldığında memuriyete ilişkin sorunlar hakkında 25, cezaevindeki sorunlara ilişkin 663, yargı hakkındaki şikayetlerle ilgili 124, yasal düzenleme talepleri için 33, komisyonun girişimi ve yerinde inceleme talebi için 42, kolluk kuvvetlerinin uygulamalarına yönelik 25, askerlik ile ilgili 5, işçi sorunları ile ilgili 20, özürlü sorunları hakkında 17, maddi yardım ve sağlık gibi muhtelif konularda 148 müracaat olmak üzere toplam bin 102 konuda müracaat yapıldı."

Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Türkiye'de cezaevlerinin durumuna ilişkin Komisyon üyelerine sunum yaptı. Yılmaz, Türkiye'de 78'i açık olmak üzere 385 cezaevinin olduğunu belirtti.

Yılmaz, cezaevi kapasitesinin 220 bin olduğunu ancak 260 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ve bugün itibari ile 40 bin kişilik bir fazlalığın olduğunu bildirdi. Yılmaz, 519'u hükümlü olmak üzere 743 annenin cezaevlerinde olduğunu aktardı.

En çok hükümlü uyuşturucudan

Şaban Yılmaz, cezaevinde en çok uyuşturucu suçundan hükümlü ve tutuklu bulunduğunu ve bu rakamın 50 bin kişi olduğunu aktardı. Yılmaz, "Bu suçu 44 bin 986 kişi ile bunu terör suçlularının takip ediyor" dedi.

Cezaevlerinde yaklaşık 61 bin personel bulunduğunu söyleyen Yılmaz, 2019'da 10 bine yakın personel alımı yapmayı planladıklarını ve bütün cezaevinin kamera takip sistemi ile merkezden takip edildiğini aktardı.

120 farklı ülkeden toplam 7 bin 897 yabancı uyruklu kişinin cezaevlerinde kaldığını söyleyen Yılmaz, , cezaevlerinde 2017 yılında 57 kişinin, 2018 yılında ise 44 kişinin intihar ettiğini, bu rakamların AB standartlarının altında olduğunu sözlerine ekledi.

Annesinin yanında kalan 743 çocuk var

3 bin civarındaki çocuğun hassas gruplar arasında değerlendirildiğini belirten Yılmaz "Çocuklar büyükler ile birlikte aynı ortamı paylaşmıyor. Annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için anaokulu, kreş ve oyun salonu gibi hizmetlerimiz var." Diye konuştu.

"Şu an annesinin yanında kalan 743 çocuk kalıyor. 0-3 yaşı arasında çocuk sayısı 343 kadardır. Kadınlar arasında 35 hamile vatandaşımız var. Bunlardan 13 hükümlü, yasaların kendilerine verdiği hak çerçevesinde içeride gebe kaldı. Cezaevinde diş ünitelerimiz de var. Binin üzerinde bulunan cezaevinde aile hakimlerimiz haftada 5 gün hizmet veriyor."