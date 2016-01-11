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"Cezaevlerindeki tamirat bedelleri mahkumlara mı ödettiriliyor?"

CHP'li Barış Yarkadaş, Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e bir soru önergesi sundu

11 Ocak 2016 14:19

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi cezaevi yönetiminin uygulamalarını TBMM’ye taşıdı. Yarkadaş, ilgili cezaevindeki bir hükümlüden elde edilen bilgiye göre; cezaevi yönetiminin hapishanedeki tamirat, arıza vb. demirbaş malzemelerin tamirat bedellerini bakanlığın ödeme çıkarmadığı gerekçesiyle “mahkumlara ödettirmek istediği” iddialarını gündeme getirdi.

CHP’li Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“- İlgili cezaevinde tamirat ve eskiyen malzemelerin değişim masraflarının mahkumlar tarafından karşılatılmak istendiği doğru mudur?

-  Hapishane yönetiminin arızalanan musluk contalarını bile değiştirmediği bu sebeple onlarca metreküp suyun boşa akıtıldığı iddiaları doğru mudur?

- İddia edilen uygulamalarla mahkumlara örtülü eziyet mi uygulanmaktadır?

- Hapishane yönetiminin gösterdiği gerekçe, tutuklu ve hükümlülerle ilgili hangi yönetmeliğin hangi maddesine dayandırılmaktadır?

-Ülkemizdeki cezaevlerinde özel tedavi gerektiren hastalıklara yakalanmış kaç hükümlü ve tutuklu vardır?

- Bu hastalıklar kayıt altına alınmakta mıdır?

- Uzmanlar tarafından verilen ve cezaevinde tedavisinin mümkün olmadığı belirtilen hastaların tedavilerine olanak sağlanmakta mıdır?”

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