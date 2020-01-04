Cezaevlerindeki gazeteciler sıralamasında karanlık tablo

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Britanya merkezli ekonomi dergisi The Economist, 1 Aralık 2019 itibariyle cezaevlerinde en çok gazeteci bulunan ilk on ülkeyi sıraladı.

Türkiye listede Çin'in arkasında cezaevlerinde en çok gazeteci bulunduran ikinci ülke oldu. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) verileriyle hazırlanan tabloda Türkiye'de birinci sıradaki ÇTürkiye in'den sadece bir tane daha az tutuklu gazeteci bulunduğu belirtildi.

Verilere göre dünyanın en büyük ikinci gazeteci hapishanesi olan Türkiye'de üçüncü sıradaki Mısır'a kıyasla 21 tane daha fazla gazeteci cezaevinde bulunuyor.

Türkiye'de Suudi Arabistan, Rusya ve İran gibi ülkelerden daha fazla gazeteci cezaevinde bulunuyor.