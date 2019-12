Cezaevlerinde 'yatacak yer' kalmadı

Adalet Bakanlığı tartışmaları devam eden cezaevlerindeki doluluk oranlarıyla ilgili bir itirafta bulundu. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının her ay ortalama 1330 kişi arttığını, bu artışın 2010’da da sürmesinin beklendiğini vurgulayan Adalet Bakanlığı’na göre, “Her ay bir T tipi ceza infaz kurumu yapılmalı.”



Adalet Bakanlığı’nın TBMM’ye sunduğu 2010 yılı Bütçe Tasarısı, Türkiye’de cezaevlerinin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde ortaya koydu. Tasarının gerekçesinde cezaevlerinin durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:



* 30 Haziran 2009 itibarıyla 368 ceza infaz kurumunda 103714 adli, 5468’i terör, 3367’si Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlarından olmak üzere 112456 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yıllık artış oranı yüzde 14.



* Son yıllardaki beklenmeyen artış nedeniyle hükümlü - tutuklu sayısı 6 Ağustos 2009 itibarıyla 112546’yı bulmuştur. Aylık ortalama 1330 kişi artmıştır. Bu artışın 2010’da devam edeceği düşünülmektedir. Her ay bir T tipi ceza infaz kurumu yapılması gerekmektedir.



* Ceza infaz kurumlarında güvenliğin devam ettirilmesi, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü mensubu hükümlü ve tutukluların yeniden devlet egemenliğine gölge düşürecek ayrı bir güç oluşturmalarının önüne geçilebilmesi ve yapılmakta olan ceza infaz kurumu inşaatlarının bir an önce tamamlanabilmesi için 2010 bütçesi ile yeterli ödenek verilmelidir.



* Ceza infaz kurumları sorunlarının çözümünde yapılan en büyük aşama birçok olumsuzluğun nedeni olan koğuş sisteminin terk edilerek oda sistemine dönüşümdür.

İstikrarlı yükseliş!



Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, 2007’nin ilk 7 ayı sonunda 85 bindi. Bu sayı, nisan 2009 itibarıyla 110441’e ulaştı. Nisan 2008 - Nisan 2009 arasında mahkum sayısı 14890 kişi arttı.

Artış, Nisan 2008’de 1147, Mayıs 2008’de 911, Haziran 2008’de 85, Temmuz 2008’de 64, Ağustos 2008’de 1845, Eylül 2008’de 299, Ekim 2008’de 2345, Kasım 2008’de 2196 olarak gerçekleşti.



Cezaevlerindeki kişi sayısı, Ocak 2009’da 2636, Şubat 2009’da 1507, Mart 2009’da 1475, Nisan 2009’da da 1614 arttı.