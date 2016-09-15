Cezaevlerinde sansür; tutuklu Necmiye Alpay'ın yolladığı metinlere el konmuş

OHAL uygulamaları, tutuklu ve hükümlülerin seslerinin dışarıya çıkmasını da engellediği belirtildi. Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan dilbilimci Necmiye Alpay’ın cezaevinde avukatına verdiği metinlere el koyulduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere gelen mektuplardaki Ensar Vakfı ve KAİM-DER ile ilgili tespitlerin sakıncalı bulunarak karalandığı öğrenildi. Aynı cezaevinde kalan Remzi Uçucu’nun annesi Hayal Uçucu’ya yolladığı mektup ise içeriğinde yer alan Alevilik ile ilgili ibareler nedeni ile sansürlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçen pazartesi günü Necmiye Alpay’ın tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde avukatıyla yaptığı görüşme sırasında yaşandı. Avukatıyla görüşmeye gelen Alpay’ın elinde bir söyleşiye verdiği yanıtlar ile bir de düzyazının bulunduğunu fark eden cezaevi nöbetçi müdürü, Alpay ve avukata hem bu kâğıtlarını incelemek istediğini ve hem de bu durum ile ilgili tutanak hazırlamak istediğini bildirdi. Alpay ve avukatı, bu konunun bir tutanağı gerektirmeyeceğini belirtince, müdür buna ikna oldu; ancak inceleyip geri vereceğini söyleyerek Alpay’ın elindeki kâğıtlara el koydu.

Cumhuriyet'ten Evrim Altuğ ve Canan Coşkun'un haberine göre, Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurulan, Alpay’ı temsil eden İstanbul Barosu avukatlarından Cemal Polat, olayın tüm tutuklu ve hükümlüler için emsal teşkil ettiğini dile getirerek, gazetemize şu açıklamayı yaptı:

“Avukat ve müvekkil görüşmesi gizlidir. Avukatlık Kanunu’na göre, avukatın müvekkili ile yaptığı görüşmelerin, avukatın sır saklama yükümlülüğü olduğu için sızdırılması yasaktır. Bu görüşmenin gizli kalması gerekir ki, bu anlamda ilgili görüşmelerde dile getirilenler de, el koyanlar tarafından kolaylıkla dışarı sızdırabilirler. Bu aynı zamanda savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir. Çünkü bunların dışarı sızdırılabileceğini öğrenip, düşünen şüpheliler, müvekkiller, bu nedenden dolayı, yargılandıkları davaya ilişkin tüm bilgileri avukata açıklamaktan çekinebilirler. Bu da savunma hakkının ihlali anlamına gelir. Ki bu mevcut yasalarımıza da aykırı bir durumdur. Ama son dönemde bazı davalarda bu konudaki sesli ve görüntü kayıtların da yapıldığını, görüşme sonrası avukat notlarına el konulduğunu birçok meslektaşımızdan duyuyoruz. Bunlar, savunma hakkı açısından çok vahim ve Türkiye’de 12 Eylül’de bile yaşanmayan durumlardır. Yargılanan şüphelilerin görüşmeleri de, hem sözlü, hem de görsel olarak kayıt altına alınıyor ve başlarında infaz koruma görevlileri bulunuyor ve görüşmeyi dinliyorlar.”

Uluslarası destek büyüyor

Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay için dünya çapında dayanışma ve moral amaçlı destek etkinlikleri düzenleniyor.

Almanya biriminde Günter Wallraff ve Yaşar Kemal’in Onursal Başkan sıfatını taşıdığı, Yunan versiyonunda ise Mikis Theodorakis ile Zülfü Livaneli imzalarının bulunduğu Alman Kültür Forumu’nda bugün Türkiye’de tutuklu aydın ve gazeteciler için dyanışma programları düzenlendi. Buna göre, Köln Edebiyat Evi, Almanya PEN, Armin T. Wegner Toplumsal Vakfı ve Literaturk’un desteğini alan etkinlikte, Doğan Akhanlı, Lale Akgün, Attila Keskin ve Günter Wallraff, Aslı Erdoğan’ın metinlerinden bölümleri okuyacak ve gündeme dair ilgili fikirlerini aktaracak. Gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın Türkiye’den çıkışı engellenen eşi Dilek Dündar’ın da “Skype” ile canlı bağlantı kuracağı programda, Osman Okkan’ın da WDR için hazırladığı özel “İnsan Manzaraları: Aslı Erdoğan” belgeseli gösterilecek.

Aslı Erdoğan için özel bir dayanışma mektubu yazan Boğaziçi Üniversitesi mezunu dostları da dün akşam İsveç’in Stockholm kentinde, İsveç PEN Merkezi imzası ile Erdoğan’a destek için yapılan etkinlikte, “Sevgili Aslı” başlıklı bir mektup paylaştı. Mektupta özetle şunlar söylendi: “Senin kaleminden uzak kaldığın her gün, bu güzel ülke için büyük bir kayıp. Adaletin yerini bulacağına ve yakında özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz. Dört duvarın arasına hapsettiklerini zannettikleri sesin, dışarıda her zamankinden daha güçlü bir şekilde duyuluyor. Bu sesi daha önce hiç duymamış olanların bile vicdanlarını güçlendiriyor, barışa inançlarını arttırıyor. Aslı, yalnız değilsin”

Alpay’a onur üyeliği

İsviçre’nin Almanca PEN Merkezi de tutuklu çevirmen ve yazar Necmiye Alpay’ı “Onur Üyesi” seçti. 2013’ten bu yana, yazarların durumunu yerinde gören ve anti - terör yasasını protesto eden Uluslararası PEN’le birlikte hareket eden uluslararası örgüt, konuyla ilgili açıklamasında “Merkezin, hapishanede bulunan Alpay’la düzenli olarak iletişim kurması, hem kendisi, hem de ailesinin bu zor zamanları daha kolay atlatmasına yardımcı olacaktır” denildi.

Savcılığın Ensar hassasiyeti

OHAL sürecinde hak ihlallerinin zirve yaptığı cezaevlerinde katlanarak artan ihlallere her gün bir yenisi ekleniyor. Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere gelen mektuplardaki Ensar Vakfı ve KAİM-DER ile ilgili tespitlerin sakıncalı bulunarak karalandığı ortaya çıktı. “Karalama engeline” itirazı yerinde bularak bu uygulamayı kaldıran infaz Hakimliği’nin kararına başsavcılık itiraz etti. İtiraz ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Aynı süreç bir tutuklunun annesine yazdığı mektupta da yaşandı. Mektupta Alevilik üzerine yazdığı bir bölüm sakıncalı bulunarak karalandı.

Avukat görüşünün kısıtlandığı, kitapgazete yasaklarının getirildiği ve iletişim hakkı engelleriyle son günlerde daha fazla gündemde olan cezaevlerinden yükselen sesler yeni hak ihlallerini duyuruyor. Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Mecit Şahinkaya’nın bir arkadaşına gönderdiği mektupta yer alan ve bir dönem çocuk istismarıyla ülke gündemine oturan Ensar Vakfı ve KAİM-DER’e ilişkin değerlendirmeler cezaevi disiplin kurulu tarafından sakıncalı bulunarak üzeri karalandı. Sansür yöntemine itiraz edilince infaz hâkimliği ibarelerde hakaret veya tehdit olmadığı gerekçesiyle bu kararı kaldırdı. Ancak bu kez devreye Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Ve infaz hâkimliği’nin kararına itiraz etti, itirazı değerlendiren Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi de başsavcılığın itirazını kabul etti. Böylece disiplin kurulunun sansürü yürürlükte kaldı.

Alevilik sakıncalı görüldü

Aynı cezaevinde kalan Remzi Uçucu’nun annesi Hayal Uçucu’ya yolladığı mektup ise içeriğinde yer alan Alevilik ile ilgili ibareler nedeni ile sansürlendi. Disiplin kurulunun Alevilikle ilgili yazıda kimi yerleri karalaması üzerine infaz hâkimliği yapılan itirazı yerinde görerek bu kararı da kaldırdı. İnfaz Hakimliği’nin bu kararına yine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi de başsavcılığın itirazını yerinde görünce infaz hâkimliğinin kararı iptal edildi. Uçucu’nun arkadaşına gönderdiği mektup içeriğindeki 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmeler de yine sakıncalı görülerek üzeri karalandı.

Özçelik’in üstünü çizdiler

Taner Korkmaz’a gelen bir mektuba ise önce el konuldu sonra kendisine verilen fotokopisinde de bazı bölümlerin karalanmış olduğu görüldü. Korkmaz’a gelen mektupta hakaret olduğu iddiasıyla karalanan bölümlerin ise meslekten ihraç edilen eski hâkim Metin Özçelik’e yönelik kullanıldığı belirtildi. Mektubun çıkış yeri olan Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi yönetiminin mektupta herhangi bir sakınca görmemesi dikkat çekti.



