Cezaevlerinde Öcalan’a özgürlük ve özyönetim için açlık grevi!

Cezaevlerindeki siyasi tutuklular PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması ve özyönetim taleplerinin kabul edilmesi için süresiz dönüşümlü açlık grevlerine başladıklarını duyurdu. İlk grubun dün başladığı açlık grevinin kaç cezaevinde olduğu belirtilmedi.

Siyasi tutuklular adına açıklama yapan Deniz Kaya, Türkiye genelince birçok cezaevinde 10 günlük arayla süresiz, dönüşümlü açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yüzyıllardır Kürt halkına dönük süregelen inkar, imha politikaları bugün Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti eliyle, eşi benzeri görülmemiş bir vahşetle sürdürülmektedir. Kürt halkına dönük topyekün bir saldırı konseptiyle Kürd’ü bitirmek isteyen oligarşik faşist iktidar, tarihte halklara uygulanan katliamlarında ötesinde bir uygulamayla devreye girmiştir. Özelde halkın kendi kendini yönetme hakkına hunharca saldıran Erdoğan ve çeteleri, Silopi’de, Nusaybin’de, Yüksekova'da, Cizre’de ve Sur’da çocuklara, kadınlara vahşice saldırırken, ne derece alçaldığını göstermektedir. Zira Erdoğan tarafından yürütülmekte ısrarlı olunan savaş, Türkiye’yi bir kaos eşiğine sürüklemektedir. Şunu açık ve net belirtmek durumundayız. 43 yıllık mücadele tarihimizden bu yana, hiçbir zaman bu kirli politikalara dönük boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Kürdistan ve Türkiye zindanlarında bulunan PKK ve PAJK’lı tutsaklar olarak halkımızın her türlü direnişinin yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu bağlamda AKP çeteleri ve Kürt halkının işbirlikçi yeminli düşmanlarının sürdürmekte olduğu katliam uygulamalarına karşı PKK ve PAJK’lı tutsaklar olarak direneceğimizi ve süresiz, dönüşümlü açlık grevi başlatacağımızı belirtiyoruz. Sayın Öcalan’ın özgürce hareket etme koşulları sağlanmalıdır. Özyönetim direnişlerinin bulunduğu alanlardaki kuşatmanın, kaldırılmasıyla birlikte Kürt halkının özyönetim talebi kabul edilmelidir.”