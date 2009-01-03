Cezaevlerinde açık görüş başladı

Hükümlü ve tutuklular, yılbaşı dolayısıyla bugünden itibaren 9 Ocak 2009'a kadar açık görüş yapacak.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 Nolu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydın E Tipi, Bakırköy-Metris 1 ve 2 Nolu T Tipi, Bursa E Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakır E Tipi, Gaziantep E Tipi, İzmir Buca Kapalı, Konya E Tipi, Mersin E Tipi, Ümraniye E Tipi ile Silivri 3,4,5,6,7 ve 8 Nolu L Tipi kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular, 3-4-5-6-7-8-9 Ocak günlerinde 7 gün boyunca açık görüşten yararlandırılacak.



Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürü bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 3-4-5-6-7 Ocakta 5 gün açık görüş yaptırılacak. Müdürü bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara ise 3-4-5 Ocakta 3 gün açık görüş yaptırılacak.



Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile cezaevi idareleri tarafından tespit edilecek. Bu gruplar, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmayacak.



Kınama cezası dışında disiplin cezası alan ve cezaları kaldırılmayan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak.



Akrabalık durumu belgelendirilecek



Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve kardeşleriyle görüştürülecek. Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerekli olacak.



Anne, baba, eş, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar bu haktan yararlanamayacak.



Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, ikinci defa izin verilmeyecek.



İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, zabıta ile iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak.



Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacak.



Görüş süresi yarım saatten az olmayacak



Açık görüşler, görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılacak.



Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olduğundan kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşlarına izin verilmeyecek.



