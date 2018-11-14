Cezaevlerinde 3 bin çocuk var; tutuklu öğrenci sayısı ise bin 848'i buldu!

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, cezaevlerinde 743' u annesiyle kalan bebekler olmak üzere 3 bin çocuk olduğunu açıkladı. Cezaevlerinde 31 Ekim 2018 itibariyle toplam 258 bin 660 kişi bulunurken bunlardan bin 848'inin tutuklu öğrenciler olduğu bilgisi paylaşıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz sunum yaptı. Cezaevinde tutuklu öğrenci sayısı da bin 848 olarak aktarıldı. Yılmaz, bu sayının örgün eğitime devam edip de tutuklanan kişi olduğunu belirtti.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz'ın aktardığı bilgiler şöyle:

- 31 ekim 2018 tarihi itibariyle açık- kapalı olmak üzere cezaevinde 258 bin 660 kişi var.

- 743' u annesiyle kalan bebekler de dahil toplam 3 bin çocuk cezaevinde.

- Cezaevinde LGBTİ bireylerin sayısı 200 civarında.

- Cezaevinde tutuklu öğrenci sayısı bin 848.

- 65 yaş üzerinde yaşlı mahkûm sayısı ise 3 bin 269 iken 248 de engelli bulunuyor.

- Cezaevlerinde en çok uyuşturucu suçlusu bulunuyor. 50 bin civarında olan uyuşturucudan cezaevinde bulunanların 47 bini ticaret suçundan, 4 bini kullanım suçundan içeride.

- Uyuşturucu suçunu terör, hırsızlık, insan öldürme, cinsel suçlar takip ediyor. Buna göre,10 suçun toplamı cezaevlerinin yüzde 93'ünü oluşturuyor.

- 2017 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı 56, 2018 de 44 kişi.