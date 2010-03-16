Cezaevlerinde 2900 çocuk tutuklu kalıyor

T24- Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın yürüttüğü “Yeniden Özgürlük Projesi” kapsamında haftada iki gün, üniversite öğrencisi genç gönüllüler ile tutuklu ve hükümlü çocuklar birlikte zaman geçiriyor.





Son yıllarda tırmanış gösteren şiddet ve linç kültürü, en çok çocukları ve gençleri etkiliyor. Hakları ihlal edilen, şiddet gören çocuklar için şiddet kültürü sıradan ve normal bir tepki yöntemi halini aldı. 5 yılda 400 bin çocuk hırsızlık, 9 bin 500 çocuk adam öldürme suçlarından mahkemelere çıkarıldı. Tutukevlerinde yaklaşık 2 bin 900 çocuk var. Bunların 450 civarı “taş atan çocuklar”.



Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Adalet Bakanlığı işbirliği ile “Özgürlüğünden Yoksun Çocuklar ile Aile Bireylerine Destek ve İnfaz Koruma Memurları Eğitimi”ni amaçlayan “Yeniden Özgürlük Projesi”ni yürütüyor. İstanbul Maltepe, Ankara Sincan ve İzmir Bergama Çocuk Ceza İnfaz Kurumları’nda uygulanan proje süresince haftada iki gün, üniversite öğrencisi genç gönüllüler ile tutuklu ve hükümlü çocuklar birlikte zaman geçiriyorlar. Bu beraberlikte, sosyal farklar, önyargılar kırılıyor, haklı-haksız ispatı önemini yitiriyor ve bu etkileşimde her iki grup birbirlerinden hayatı öğreniyorlar. Çocuklar, kısa bir süre için de olsa tutukevi koşullarında “özgürleşiyorlar”.



Vakfın Başkan Yardımcısı Nevin Özgün, “Proje sonunda tutuklu veya hükümlü olarak kapalı kurumda kalan çocukların yeniden özgürleştiklerinde toplum içinde yapıcı birey olmaları, sosyal yaşama katılabilmeleri, kendine güvenlerinin geliştirilmesi bunların yanı sıra toplumda var olan şiddet duygusunun suça dönüşme oranında azalmaya katkı sağlanması ve aile bireylerinin ve infaz koruma memurlarının çocuklara karşı doğru davranış değişikliği göstermeleri beklenmektedir” dedi.





Aileler de eğitimde



Projenin 2010 uygulamasında, tutukevindeki çocukların aileleri ve infaz koruma memurları ile çalışmalar yapılacak. Çocuğunu ziyarete gelenlerle yürütülecek çalışmalarda, ailelerin çocukla olumlu ve sağlıklı iletişim kurma konusunda kendilerini geliştirebilmeleri, aile içi ilişkilerin öneminin fark edilmesi, aile bireylerinin çocuğa ve birbirlerine karşı öfkelerini kontrol edebilmeleri ile çocuk ve kadın hakları konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor.



İnfaz koruma memurları ile yapılacak çalışmalar çerçevesinde ise memurların çocuğa karşı doğru davranış ve çatışma çözme tekniklerini geliştirmeleri, çocuğun yapısal özelliklerini tanımaları, suça sürüklenen çocuğa karşı mevcut önyargılarını kırmaları ve mesleki tükenmişliklerine çözüm yolları üretilmesinin sağlanması hedefleniyor. Proje, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu’nun Marta-Kap Küçük Hibeler Programı tarafından finanse ediliyor.







