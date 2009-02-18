Cezaevlerimiz cennetlik mi?

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'deki cezaevi standartlarının, AB standartlarının üstünde olduğunu belirterek, "Bunu ben değil, (Alman cezaevlerini inceledim, meğer Ulucanlar cennetmiş) diyen DTP'li Akın Birdal söylüyor" dedi.





Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda 3 milletvekili gündem dışı konuşma yaptı.



DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, cezaevlerindeki sorunlar hakkında yaptığı konuşmada, cezaevleriyle ilgili hiç bir sorunun, daha önce dile getirmelerine rağmen çözülmediğini iddia etti.



Sakık'ın, cezaevlerinde ciddi bir işkence ve insan hakları ihlali olduğunu ileri sürmesi üzerine, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde, cezavlerine ilişkin kurulan ve sürekli görev yapan alt komisyonun başkanı, AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, yerinden, "Biz de cezaevlerini inceledik, işkence yok" diye laf attı.



‘Siz nereleri inceliyorsunuz?’



Sakık'ın, "Siz nereleri inceliyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, "Biz her yeri inceliyoruz" cevabını verdi. Bunun üzerine Sakık, "O zaman doğru söylemiyorsunuz" dedi. Bunun üzerine, Sırrı Sakık ile Murat Yıldırım tartıştı.



Sırrı Sakık, Yıldırım'a, "Siz niye rahatsız oluyorsunuz, siz de o cezaevlerine gittiniz, gideceksiniz, çünkü siyasilerin kaderi orada. Orada binlerce insan var. Ne hakkınız var, bağırıyorsunuz? Siz niye müdahale ediyorsunuz?"diye karşılık verdi.



‘Polislere dövdürtüyorsunuz’



DTP'li Sakık, "Cezaevinde eli coplu güvenlik güçleriyle orada gücünüzü gösteriyorsunuz, sokakta eli coplu polislerle çocukları dövdürtüyorsunuz. Başbakan da (ya sev ya terk et) diyor. Siz de aynı uygulamalarla bu insanları nasıl kazanacaksınız" diye konuştu.



İnsan Hakları Derneğinin, cezaevlerine ilişkin yaptığı bir araştırmaya göre; cezaevlerinde 333 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, 462 kişinin sağlık hakkının ihlal edildiğini ifade eden Sakık, başta Muş olmak üzere, birçok cezaevinden, oralardaki sıkıntılara ilişkin mektuplar aldıklarını söyledi.



Sakık, "Cezaevlerinde açlık ve sefalet var, doktorlara gidemiyorlar ama çeteden yargılanan Alaattin Çakıcı, tam teşekküllü hastaneye gidebiliyor ve tedavi olabiliyor. Olması da gerekir ama diğer insanlar da bizim insanımız. Onların da bu haklardan yararlanması gerekir" dedi.



Sırrı Sakık, tutuklu ve hükümlülerin, ailelerinin bulunmadığı yerlerdeki cezaevlerine gönderilmeleri nedeniyle de mağdur olduklarını kaydetti.



‘Ulucanlar cennetmiş’



Sakık'a yanıt veren Bakan Şahin, Sakık'ın, cezaevlerinde işkence yapıldığını ve şartların da çok olumsuz olduğunu söylediğini anımsattı.



"Sakık'a tavsiyem olacak" diyen Şahin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, geçen yıl komisyonca, Almanya'daki cezaevlerinde yaptıkları inceleme ziyaretinin ardından yaptığı basın toplantısındaki sözlerini okudu.



Adalet Bakanı Şahin, Birdal'ın basın toplantısında, (Alman cezaevlerini inceledim. Meğer Ulucanlar cennetmiş) dediğini dile getirerek, "Bizim cezaevi standartlarımız, AB standartlarının üstündedir. Bunu ben değil, DTP Diyarbakır Milletvekili Sayın Birdal söylüyor" dedi.



Cezaevlerinin birtakım sorunları ve eksiklikleri olabileceğini ifade eden Şahin, cezaevlerinde bulunan hiç kimseye ayrı bir muamele yapılmadığını söyledi.



Bakan Şahin, "Gebze Cezaevinde, erkek koğuşunda kalan tutuklu ve hükümlülerin, bayan bölümüne geçtiği ve oralarda kötü muamelelerde bulundukları" yönünde gelen ihbar üzerine, inceleme yaptırdığını belirtti.



İnceleme sonucunda, böyle bir olayın gerçekleşmediğinin ortaya çıktığını ifade eden Şahin, bu olay sonrasında, cezaevinde kalan bir bayanın annesiyle yaptığı telefon konuşmasında, "İçeride olayla ilgili bir yaralama yok. Bıçakla koğuşumuza saldırdılar ancak koğuşlar kilitli olduğundan ulaşamadılar. Hiç birimizde yaralama yok. Ancak bu olayı, kamuoyuna farklı yansıtın" dediğini bildirdi.



Şahin, cezaevlerinden dışarıya bazı mektuplar gönderilebileceğini, ancak bu mektupların içeride bir olay olmadığı halde, dışarıdakileri galeyana getirmek için de yazılmış olabileceğini söyledi.



Cezaevlerindeki işkence iddiaları ve olumsuzluklara ilişkin bilgilerin kendisine iletilmesini isteyen Şahin, bu konuda son derece hassas olduklarını ve bu konuda en ufak bir duyumu bile değerlendirdiklerini kaydetti.



Bakan Şahin, ceza infaz koruma memurlarının insan haklarına duyarlı ve oradaki herkesi, "devletin misafiri" olarak gören bir anlayışla hizmet ettiklerini ifade ederek, Sincan cezaevini gezen yabancı heyet mensuplarının, ülkelerindeki cezaevi standartlarının, Türkiye'deki cezaevlerine göre düşük olduğunu söylediklerini bildirdi.



AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da Bitlis'in Tatvan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 81. Yıldönümü nedeniyle gündem dışı konuşma yaptı.

