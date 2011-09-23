Cezaevleri jandarmadan alınıyor!

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "5 yıl içerisinde 370 cezaevimizin dış güvenliğini ve cezaevlerinden nakilleri ve her türlü sevkleri tamamen jandarmadan alıp Adalet Bakanlığı'na bağlı birimlere devretmeyi öngörüyoruz" dedi.



Adalet Bakanı Ergin, katıldığı özel bir televizyon kanalındaki programda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Tutuklu Doğan Yurdakul'un vefat eden eşi Güngör Yurdakul'un cenazesine katılımı sırasında basına yansıyan fotoğrafları kendisinin de takdir etmediğini ifade eden Bakan Ergin, bu görüntüler üzerinden yoğun tartışmalar yaşandığını söyledi.







Cezaevlerinde şu anda iç güvenlik ve dış güvenlik olmak üzere ikili güvenlik sistemi bulunduğunu, dış güvenliğin jandarmaya ait olduğunu anlatan Ergin, Adalet Bakanlığının 2008 yılında hazırlayıp parlamentoya gönderdiği kanun tasarısında dış güvenliğin Adalet Bakanlığına devredilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.







Ergin, "O günkü şartlardan bugüne kadar birtakım değişiklikler de yaşandı, gelişmeler de oldu. Biz bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarının güvenliğine ilişkin yasada değişiklik yapıyoruz, yeni bir yasa gönderiyoruz ve kademeli bir şekilde planladığımız yapı 5 yıl içerisinde 370 cezaevimizin dış güvenliğini ve cezaevlerinden nakilleri ve her türlü sevkleri tamamen jandarmadan alıp Adalet Bakanlığına bağlı birimlere devretmeyi öngörüyoruz" dedi.



Taslağın bugün itibarıyla başbakanlığa gönderildiğini ve Bakanlar Kurulu'ndan geçtikten sonra parlamentoya tasarı olarak gideceğini bildiren Bakan Ergin, yasa çıktıktan sonra kademeli olarak cezaevlerinin iç ve dış güvenliğinin aynı merkezden, aynı otorite tarafından yönetileceğini söyledi.

Bu sistemde çalışacak personelin silahlı olacağını ve bunların eğitimin yaptırılarak, cezaevlerinin dış güvenliğinin de kademeli olarak belli bir periyotta devralınacağını belirten Ergin, mümkün olan bölgelerin devir işlemlerine derhal başlanacağını, daha zor şartlarda olan bölgelerde, özel cezaevlerinde ve yüksek güvenlikli cezaevlerinde devirlerin belki bir zaman alacağını dile getirdi.

Bakan Ergin, ortalama 5 yıl içerisinde bu devir işlemlerinin sağlanabileceğini, en az 25-30 bin arasında personelle bu işin yapılabileceğini anlatarak, istisnasız bütün cezaevlerinin dış güvenliklerinin Adalet Bakanlığına devredileceğini bildirdi.