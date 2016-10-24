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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cezaevinin çatısında bulunan nottan: Rüyada gördüm, Hillary Clinton bizi kurtaracak

"Bir kazandalar ve altlarında ateş yanıyor"

24 Ekim 2016 13:05

Darbe girişiminden tutuklananların kaldığı Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda A11 numaralı oda çatısında bulunan ve kim tarafından atıldığı bilinmeyen notta "Rüyada gördüm, Hillary Clinton bizi kurtaracak" yazdığı iddia edildi. 

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre notta yer alan ifade şöyle:

"Bir arkadaşın eşi rüyasında Medrese-i Yusufiye'den arkadaşları görüyor. Bir kazandalar ve altlarında ateş yanıyor. Sonra bir konferans salonunda buluyor kendisini, karşısında bir bayan, bu işin takipçisi olduğunu, sonuna kadar destek olacağını söylüyor. Cep telefonunu bile vererek eşlere 'Ne zaman isterseniz arayın ben ABD Başkanı'yım' diyor."

 

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darbe girişimiKarabük T Tipi Kapalı Cezaİnfaz KurumuHillary Clinton

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