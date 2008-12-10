Cezaevine ziyarete giden vali didik didik arandı

Rize Valisi Kasım Esen, Kurban Bayramı nedeniyle hükümlü ve tutuklularla bayramlaşmak için gittiği Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne girişinde didik didik arandı. X-Ray cihazından geçen vali, alarmın çalması üzerine kol düğmeleri ile kemer ve ayakkabılarını çıkararak cezaevine girebildi.



Vali Esen, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, Kalkandere kaymakamı Mustafa Üçgül ve Belediye Başkanı Nihat Çolak ile birlikte, tutuklu ve hükümlülerle bayramlaşmak üzere Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gitti. Heyetin cezaevi ziyareti sırasında güvenlik tedbirlerinden taviz verilmedi. X-ray cihazından geçen Vali Kasım Esen, alarmın çalması üzerine önce kol düğmelerini, ardından da kemer ve ayakkabılarını çıkarıp cezaevine girebildi. Vali Esen ile birlikte cezaevine gelen heyet de aynı uygulamaya tabi tutuldu. Heyet daha sonra cezaevi kapalı spor salonunda tutuklu ve hükümlülerle bayramlaştı.



Vali Kasım Esen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kanun hakimiyeti olduğunu belirterek, "Hukuk devleti herkesin kurallara bağlı olmasını gerektirir. Hakkın hakimiyeti esastır'' dedi.