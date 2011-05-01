-CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKULDUĞU İDDİASI TEKİRDAĞ (A.A) - 01.05.2011 - Tekirdağ'da cezaevine uyuşturucu madde soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan infaz koruma memuru İsmail S. ile uyuşturucu madde taşımaya aracılık ettiği belirtilen A.K adlı kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından yapılan teknik takip ve çalışmalar sonunda, cezaevine uyuşturucu madde soktuğu belirlenen, İnfaz Koruma Memuru İsmail S. ile ara buluculuk yaptıkları tespit edilen A.K. ve Ö.S.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliye'ye sevk edilen zanlılardan, Ö.S.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İsmail S. ile A.K. ise sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan, zanlıların yakınları adliye girişinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.