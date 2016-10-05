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Yaşam

Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı!

R.B., 12.5 yıl hapse mahkum oldu

05 Ekim 2016 18:54

Kayseri Kapalı Cezaevi'ne metamfetamin sokmaya çalışırken gardiyanlar tarafından yakalanan R.B., 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre olay, 7 Ağustos’ta Kayseri Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. İddiaya göre R. B., yanında getirdiği 2.78 gram metamfetamini ziyarete gittiği yakınına vermek istedi. Gardiyanlar tarafından yapılan aramada Bilgin'in üzerindeki metamfetamin ele geçirildi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis Bilgin’i gözaltına aldı. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Bilgin tutuklandı. 

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık R. B. hazır bulundu. Son sözü sorulan Bilgin pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Bilgin’e 12,5 yıl hapis cezası verdi.

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MetamfetaminKayseri Kapalı CezaeviRB1inci Ağır Ceza Mahkemesi

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