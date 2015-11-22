Cezaevine 'Penguen' yasağı Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Amasya F Tipi Hapishanesi’nde mahkumlara aylardır talep etmelerine rağmen verilmeyen Penguen dergisini TBMM’ye taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu önergesinde, Amasya F Tipi Hapishanesi’nde mahkumların aylardır talep etmesine rağmen Penguen dergisinin neden verilmediğini sordu. Yarkadaş, ‘Devletimiz bir mizah dergisinden mi korkmaktadır’ dedi.

Yarkadaş’ın TBMM Başkanlığına sunduğu önerge şöyle:

“Amasya F Tipi Hapishanesi mahkumlarına aylardır talep etmelerine karşın mizah dergisi Penguen verilmediği basına yansımıştır. Derginin mahkumlara verilmemesinin gerekçesinin ise gardiyanlar tarafından “Devlet büyüklerinin ağzını, burnunu yamultuyor” şeklinde ifade edildiği yine basına yansıyan trajikomik bir ayrıntıdır.

5275 No’lu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 62. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir : “Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir”

- Amasya F Tipi Hapishanesi’nde mahkumlara aylardır talep etmelerine rağmen Penguen dergisi neden verilmemektedir?

- Kanun’da açıkça belirtilmesine rağmen ve mahkumların yasal hakkı olan “yararlanma hakkı” hangi nedenle ellerinden alınmaktadır?

- Penguen Dergisi mahkemelerce yasaklanmamış bir dergi olmasına rağmen neden sansüre uğratılmıştır?

- Derginin sansüre uğratılmasının nedeni muhalif bir çizgide yayın yapmasından mı kaynaklanmaktadır?

- Devletimiz bir mizah dergisinden mi korkmaktadır?

- Hapishane yönetimimin mizaha ve sanata bakış açısı bu mudur?

- Penguen Dergisi’ni mahkumlara vermeyerek kanunu çiğneyen ilgili hapishane yönetimi ile ilgili başlatılmış bir soruşturma var mıdır? Yoksa başlatmayı düşünüyor musunuz?