T24 LogoT24 Logo
Politika

Cezaevine 'Penguen' yasağı Meclis gündeminde

CHP'li Barış Yarkadaş, Amasya F Tipi Cezaevi'ne Penguen dergisinin sokulmamasını TBMM gündemine taşıdı

22 Kasım 2015 17:53

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Amasya F Tipi Hapishanesi’nde mahkumlara aylardır talep etmelerine rağmen verilmeyen Penguen dergisini TBMM’ye taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu önergesinde, Amasya F Tipi Hapishanesi’nde mahkumların aylardır talep etmesine rağmen Penguen dergisinin neden verilmediğini sordu. Yarkadaş, ‘Devletimiz bir mizah dergisinden mi korkmaktadır’ dedi.

Yarkadaş’ın TBMM Başkanlığına sunduğu  önerge şöyle:

“Amasya F Tipi Hapishanesi mahkumlarına aylardır talep etmelerine karşın mizah dergisi Penguen verilmediği basına yansımıştır. Derginin mahkumlara verilmemesinin gerekçesinin ise gardiyanlar tarafından “Devlet büyüklerinin ağzını, burnunu yamultuyor” şeklinde ifade edildiği yine basına yansıyan trajikomik bir ayrıntıdır.

5275 No’lu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 62. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir : “Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir”

- Amasya F Tipi Hapishanesi’nde mahkumlara aylardır talep etmelerine rağmen Penguen dergisi neden verilmemektedir?

- Kanun’da açıkça belirtilmesine rağmen ve mahkumların yasal hakkı olan “yararlanma hakkı” hangi nedenle ellerinden alınmaktadır?

- Penguen Dergisi mahkemelerce yasaklanmamış bir dergi olmasına rağmen neden sansüre uğratılmıştır?

- Derginin sansüre uğratılmasının nedeni muhalif bir çizgide yayın yapmasından mı kaynaklanmaktadır?

- Devletimiz bir mizah dergisinden mi korkmaktadır?

- Hapishane yönetimimin  mizaha ve sanata bakış açısı bu mudur?

- Penguen Dergisi’ni mahkumlara vermeyerek kanunu çiğneyen ilgili hapishane yönetimi ile ilgili başlatılmış bir soruşturma var mıdır? Yoksa başlatmayı düşünüyor musunuz?

ETİKETLER

penguentbmmamasya f tipi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24