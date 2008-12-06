Cezaevine güvercinle cep telefonu servisi

Bartın Cezaevi’nin bahçesinde, sırtlarını cep telefonu ve bataryası yapıştırılmış iki güvercin bulundu. Dışarıdan uçarak cezaevinin bahçesine konan güvercinlerin sırtlarındaki cep telefonu ve batarya sökülerek alındı.



Dün, Bartın Cezaevi’nde kule nöbetçilerinin dikkatini, dışarıdan uçarak cezaevinin bahçesine konan 2 güvercin çekti. Güvercinlerin sırtlarındaki cisimleri gören nöbetçiler, cezaevi yönetimini uyardı. Bahçeye inen güvercinler yakalandığında birinin sırtına koli bantı ile yapıştırılmış SİM kartlıbir cep telefonu, diğerinin sırtına da yine aynı şekilde yapıştırılmış batarya görüldü.

Jandarma, batarya ve cep telefonunu güvercinlerin sırtından sökerek aldı. Güvercinlere cezaevi karakolunda bakılırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



