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Yaşam

Cezaevine girerim daha iyi!

İtalya'da ev hapsine mahkum edilen Sicilyalı müteahhit, karısıyla tartışmaktan kaçmak için cezaevine girmek istedi.

23 Ekim 2009 03:00

İtalya'da ev hapsine mahkum edilen Sicilyalı müteahhit, karısıyla tartışmaktan kaçmak için cezaevine girmek istedi.

İtalyan basınında çıkan haberde, ev hapsi kararı üzerine cezaevinden Palermo yakınındaki Villabate'deki evine gönderilen 30 yaşındaki Santo Gambino, karakola giderek, yeniden cezaevine gönderilme talebinde bulundu.

Gambino, kendisini 2 çocuklarının bakımı için gereken parayı ödeyememekle suçladığı karısıyla tartışmaktan kaçınmak için bu talepte bulunduğu, ancak Gambino'yu ev hapsi koşullarını ihlal etmekle suçlayan polisin, mahkumun karısıyla arasını düzeltmesini ve evine gitmesini sağladığı belirtildi. 

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