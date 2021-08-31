Cezaevine giren emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi

Müebbet hapis cezasına çarptırılan 28 Şubat Davası sanıklarından dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiği belirtildi. Avukat Hüseyin Ersöz, “81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli” dedi.

Doğan’ın avukatı Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdageçen günlerde cezası onanarak cezaevine giren emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ersöz, “Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin ‘etkilerden uzak’ ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli” diye yazdı.

Ersöz daha önce yaptığı paylaşımında da müvekkili Doğan’ı ziyaret etmek için İzmir’e gittiğini belirtmiş, “Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün biran evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle” demişti.