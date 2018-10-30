Cezaevine drone ile uyuşturucu teslimatı!

İtalya’nın güneyinde ki Taranto kentinin kapalı cezaevine yerel mafya, drone kullanarak mahkumlara cep telefonları ve uyuşturucu madde paketleri ulaştırmaya çalıştı.

Reha Erus'un CNN Türk'te yer alan haberine göre, drone cezaevinin avlusuna kasten düşürüldü. Ne var ki bir gardiyanın şüphesi üzerine drone mahkumların eline ulaşamadı.

“Osapp” İtalya Gardiyanlar Sendikası genel sekreteri Leo Beneduci konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Organize suç örgütleri artık yüksek teknoloji kulanıyorlar. Drone’nin cezaevi üzerinde uçmasının dikkat çekmemesi için giriş kapısı önünde havai fişekler patlattılar. Buna karşın bir gardiyan kasten düşürülen droneu avluda tesadüfen görmüş. Yapılan araştırmada droneda sosis paketine gizlenmiş tam techisatlı cep telefonları ve belirli gramajlı uyuşturucu madde paketleri bulundu. Şimdi İtalya’nın bütün cezaevlerinde drone’lara karşı geniş önlemler alındı. Gardiyanlarımızı kutluyorum.”