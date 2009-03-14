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Yaşam

Cezaevine anaokulu açıldı

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kadın mahkûmların talebiyle açılan anaokulu bir cezaevinde açılan ilk anaokulu oldu.

14 Mart 2009 02:00

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bayan mahkûmlar anaokulu istedi, Adalet Bakanlığı da açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen ortak projede Türkiye'de ilk kez bir cezaevinde anaokulu açıldığı bildirildi. Şubat ayı içerisinde hizmete giren anaokulunda 6'sı erkek 2'si kız 3-6 yaş arası 8 çocuk bulunuyor

Antalya Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu'na bağlı olarak hizmet veren Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki anaokulunda Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir sosyal hizmet uzmanı da görev yapıyor.

Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu'ndan bir öğretmenin eğitmenliğinde çocuklar annelerinden gün boyu ayrı tutuluyor. Akşamları ise anneleriyle cezaevinin koğuşunda buluşuyor.

Annelerinin bile davranışlarını değiştirdiği bildirilen çocukların "Biz torbacı olmayacağız. Müdür olacağız gardiyan olacağız" dedikleri öğrenildi. Temizlik alışkanlıkları, konuşma üslubu ile annelerine örnek olan çocuklar koğuştaki argo konuşmaların da önüne geçti.

Bu arada kapasitesi bin 333 olan cezaevinde tutuklu ve mahkûmlar odalarda 1 ve 3'erli şekilde kalıyor. Her ünitede 7 oda bulunuyor. Böylece günlük 21 kişi bir araya gelebiliyor.

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