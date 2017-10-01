Cezaevinden tehdit ve hakarete suç duyurusu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, şizofreni tedavisi gören 22 yaşındaki A.A.\'yı alıkoyup, tecavüz etmekle suçlanan 55 yaşındaki Abdullah K. ile birlikte 49\'ar yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 31 yaşındaki Tuncay S.\'nin cezaevinde, genç kadının avukatı Sibel Önder\'e tehdit, hakaret ve iftira içerdiği belirtilen mektup gönderdiği ortaya çıktı. Avukat Önder, bunun yanı sıra duruşmada da üzerine yürüyüp tehdit ve hakarette bulunduklarını belirttiği iki sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

2016 yılının Eylül ayında yaşanan olayda, yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, A.A. adlı genç kadını yerde yarı baygın halde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan A.A., 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi. Şikayet üzerine araştırma yapan polis, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce emniyette kaydı bulunan işsiz Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. olduğunu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildi, ardından tutuklandı. Sanıklar hakkında, \'cinsel istismar\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçlarından 49\'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karşıyaka 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada mütalaasını veren savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

RAHAT DURMADILAR

Buca Cezaevi\'nde kalan iki sanığın, geçen 12 Eylül\'de yapılan duruşma ve öncesinde de rahat durmadıkları ortaya çıktı. İlk olarak iki sanık, avukat Sibel Önder hakkında, haklarında asılsız açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık, soruşturmaya gerek görmedi. Bunun yanı sıra sanıklar, 12 Eylül\'deki son duruşmada, Sibel Önder\'in üzerine yürüyüp tehdit ve hakarette bulundu.

Ayrıca sanıklardan Tuncay S., avukat Sibel Önder\'e cezaevinden gönderdiği mektupta, \'aşağılık\' gibi hakaret içeren ifadeler kullanmasının yanı sıra psikolojik tedavi gören A.A.\'nın para karşılığında erkeklerle birlikte olduğu suçlamasını da yöneltti. Sanığın ayrıca mektubun sonunda itiraf gibi cümleler yazıp, A.A. ile zorla ilişkiye girmelerinin zina olduğunu ileri sürdüğü, \"Yaptığım zinadan Allah\'a sığınıyorum\" diye yazdığı belirtildi.

Avukat Önder, iki sanık hakkında tüm bu davranışlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

\'KORKUMUYORUM\'

Sanıkların kendisine yönelik tehdit içeren mektup ve söylemlerinden korkmadığını söyleyen Avukat Sibel Önder, \"Sanıkların şu aşamada yaptıkları üzerimde psikolojik baskı yaratıp, dosyanın gelişimini engellemek. Dosyadan benim el çekmemi sağlamak. Baskı yöntemi uygulamaya çalıyorlar. Korku dünyası yaratmaya çalışıyorlar. Benim dünyamda buna yer yok. Baskı ve gerilimi adliye içerisinde de üzerime yaratmaya çalışıyorlar. Korkmuyorum. İstedikleri kadar korkutmaya çalışsınlar. Mazluma haksızlık yapılmışsa ben de onun hakkını sonuna kadar arayacağım\" dedi.



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