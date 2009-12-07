Cezaevinden özel izin alıp evlendi

İzmir Foça Tarım Açık Cezaevi'nde yatan bir mahkum, alınan özel izinle Denizli'de evlendi.

Adam öldürme suçundan 12 yıl hapse mahkum olan Ali Kaçar (27), Irlıganlı beldesinde yapılan törende, 6 yıllık nişanlısı Meltem Kahya (21) ile dünyaevine girdi. Denizli Valiliği'ne yapılan başvuruyla düğün törenine koruma istenmesi üzerine, jandarma ve polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çift, havai fişek gösterileriyle karşılanırken, müzik eşliğinde dans etti. 4 yıl sonra cezasının biteceği öğrenilen Kaçar'ın, cezaevinden 1 hafta izin aldığı öğrenildi.