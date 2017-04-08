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Cezaevinden nikâh masasına

Deniz Seki, 17 Haziran'da tahliye olacak

08 Nisan 2017 00:10

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 3 yıldır tutuklu olan Deniz Seki, 17 Haziran’da tahliye olduktan hemen sonra nikâh masasına oturacak.

Sözcü’den Mustafa Kızgınyürek’in haberine göre, uzun süredir çocukluk aşkı Faruk Salman'la birlikte olan Seki, kendisini zor günlerinde de yalnız bırakmayan sevgilisinin evlenme teklifini Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde kabul etmişti.

Seki'nin tahliye olur olmaz Salman'la bir Avrupa tatili yapacağı, dönüşte ise nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

Ünlü şarkıcıyı tahliye sonrası yoğun bir program bekliyor. Cezaevindeyken Vestel'le Türkiye turnesi, Bostancı Gösteri Merkezi'yle de yaz konserleri için el sıkışan Seki, konserden konsere koşacak. Şarkıcı ayrıca tutukluyken yazdığı yeni şarkılarını seslendireceği albümünü yaz sonuna doğru hayranlarıyla buluşturacak.

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