T24 LogoT24 Logo
Politika

Cezaevinden nasıl kurtulacaklar?

CHP ve BDP cezaevinden çıkamayan milletvekilleri için aralarında ‘and içme’

24 Haziran 2011 03:00



T24/ Ankara 

CHP ve BDP cezaevinden çıkamayan milletvekilleri  için aralarında ‘and içme’ törenini boykot gibi çeşitli seçenekleri masaya yatırırken, üst mahkemelere yapılan itirazlar dışında kurtarma formüllerinde her yol Anayasa değişikliğine çıkıyor.  


76. ve 100. madde   

Doç. Dr Şeref İba, CHP’nin tutuklu milletvekilleri için kısa sürede sonuç alınmak isteniyorsa, Anayasa’nın milletvekili seçilme şartlarını düzenleyen 76. maddesi ile  ‘tutukluluk nedenlerinin’ düzenlendiği Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 100. maddesinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. 


‘Hapis hali mazeret kabul edilebilir” 

TBMM’de Anayasa mesaisi sürerken tutuklu milletvekillerinin her duruşmada ‘salıverme’ taleplerini yineleyebileceklerini anlatan İba, “Bu talepler sonuç vermediği takdirde üst mahkemelere itirazlar devam eder. İtirazlardan sonuç alınmazsa and içme için makul bir süre tanınabilir. Hapis hali bir mazeret kabul edilebilir. Dolayısıyla çözümün adresi TBMM’dir” dedi. 


Dicle için AİHM yolu 

Hatip Dicle'nin  milletvekilliğinin düşürülmesinde YSK kararının kesin olduğuna dikkat çeken İba’ya göre, bundan geri dönüş olmaz. Dicle tarafından, iç hukuk yolları tükendiği gerekçesiyle Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilebilir”.        


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24