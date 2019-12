Cezaevinden nasıl kurtulacaklar?

T24/ Ankara



CHP ve BDP cezaevinden çıkamayan milletvekilleri için aralarında ‘and içme’ törenini boykot gibi çeşitli seçenekleri masaya yatırırken, üst mahkemelere yapılan itirazlar dışında kurtarma formüllerinde her yol Anayasa değişikliğine çıkıyor.





76. ve 100. madde



Doç. Dr Şeref İba, CHP’nin tutuklu milletvekilleri için kısa sürede sonuç alınmak isteniyorsa, Anayasa’nın milletvekili seçilme şartlarını düzenleyen 76. maddesi ile ‘tutukluluk nedenlerinin’ düzenlendiği Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 100. maddesinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.





‘Hapis hali mazeret kabul edilebilir”



TBMM’de Anayasa mesaisi sürerken tutuklu milletvekillerinin her duruşmada ‘salıverme’ taleplerini yineleyebileceklerini anlatan İba, “Bu talepler sonuç vermediği takdirde üst mahkemelere itirazlar devam eder. İtirazlardan sonuç alınmazsa and içme için makul bir süre tanınabilir. Hapis hali bir mazeret kabul edilebilir. Dolayısıyla çözümün adresi TBMM’dir” dedi.





Dicle için AİHM yolu



Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesinde YSK kararının kesin olduğuna dikkat çeken İba’ya göre, bundan geri dönüş olmaz. Dicle tarafından, iç hukuk yolları tükendiği gerekçesiyle Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilebilir”.