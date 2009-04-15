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Yaşam

Cezaevinden muhtar seçildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağısallıpınar köyünde 29 Martta yapılan yerel seçimlerde muhtar seçilen kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.

15 Nisan 2009 03:00

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağısallıpınar köyünde 29 Martta yapılan yerel seçimlerde muhtar seçilen kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Sarıkamış İlçe Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, Aşağısallıpınar köyünde yapılan seçimlerde, halen cezaevinde hükümlü bulunan Turabi Yalçınkaya'nın muhtar seçilmesi üzerine, 298 sayılı kanunun 128. maddesi uyarınca, zamanında itiraz edilmediği ve durum mazbatalar teslim edilirken tespit edildiği için kesinleşmiş olduğundan, ne yapılması gerektiği konusunda Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulunuldu.

YSK, Turabi Yalçınkaya'nın seçimi yapıldığı tarih itibarıyla seçilme yeterliliğine sahip olmaması ve halen yükümlü bulunması nedeniyle tutanağın iptalini ve Aşağısallıpınar köyü muhtarlık seçiminin 2972 sayılı kanunun 33. maddesinin 2. fıkrası gereğince 7 Haziran 2009 Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı.

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