CHP'li Tanrıkulu cezaevinden gelen mektubu paylaştı: Cezaevi berberi pandemi gerekçesiyle kapatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektup yazan Ü.Ö.’nün, cezaevi berberinin pandemi gerekçesiyle kapatıldığını, normalleşme kararlarına rağmen açılmadığını bildirdiğini söyledi.

Tanrıkulu’nun aktardığına göre, Ü.Ö.; “Dışarıda hayat normale döndü ama cezaevlerinde kısıtlamalar rutin, hatta yerleşik hale geldi” dedi.

Cezaevi yönetiminin tıraş imkânlarını ellerinden aldığını ve berbere gidemediklerini belirten Ü.Ö., şunları aktardı:

“Kurum berber hizmeti vermiyor. Cezaevinde birkaç tıraş makinası var. ‘Odanızda kendiniz tıraş olun’ deniyor. Sağlık için olduğu söylense de buldukları çözüm çok daha sağlıksız. İlgililere çok sayıda dilekçe yazıyoruz ama bir netice aldığımız söylenemez.

Açıkçası İnfaz Kanunu’nda yer alan haklarımız dışında uçuk bir talebimiz yok. Tüm taleplerimiz zaten hakkımız olan şeyler ancak kısıtlamalar sürüyor ve gittikçe keyfi hale geliyor. Hemen hemen bütün tutuklu ve hükümlüler aşı oldu. Buna rağmen kısıtlamaların sürdürülmesi hakkaniyete uygun değil.” (ANKA)